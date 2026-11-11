Retos tras el 29N: el Club LD desgrana los desafíos que deberá enfrentar el próximo Gobierno

El Club Libertad Digital celebrará este jueves, 12 de noviembre, una nueva edición de Los Diálogos del Club LD bajo el título Retos de futuro tras el 29N. En el coloquio se analizará la agenda que heredará el Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre.

El pasado 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara los dos decretos de vivienda del Gobierno, el presidente del Gobierno anunció la disolución de las Cortes y convocó elecciones generales anticipadas. España llegará a la votación al final de una legislatura sin Presupuestos propios: siguen vigentes los de 2023, prorrogados por tercera vez el 1 de enero de 2026.

El Diálogo se celebra a 17 días de la votación y en la víspera del arranque oficial de la campaña con el objetivo de centrarse en los asuntos que el próximo Ejecutivo no podrá eludir. La conversación se articulará en torno a tres grandes ámbitos. El primero, Europa y el campo, abordará la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, cuya propuesta inicial de la Comisión recorta en torno a un 20% el presupuesto de la PAC y la integra en un fondo único, algo que ha provocado el rechazo frontal de las organizaciones agrarias.

El segundo, economía y fondos europeos, examinará el balance de los fondos Next Generation tras el cierre del plazo de ejecución el 31 de agosto de 2026, con un último desembolso aún pendiente, así como las consecuencias de la ausencia de Presupuestos y el rumbo de la política fiscal.

El tercero, sanidad, se centrará en la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud, el conflicto con los médicos por el estatuto marco y el acceso a los medicamentos.

Los ponentes

Participarán María Santos, directora y presentadora de En Clave Rural en esRadio, periodista especializada en el sector primario y la industria agroalimentaria; y Manuel Llamas, director de La Trinchera de Llamas en esRadio, analista económico especializado en política monetaria y fiscal y exviceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid.

Les acompañará Enrique Ruiz Escudero, senador del Partido Popular y portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado, pediatra de profesión y consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid entre 2017 y 2023, etapa que incluyó la gestión de la pandemia de COVID-19.

Completará el panel Celia Ferrero, vicepresidenta ejecutiva de ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), que aportará la visión de este colectivo en un debate en el que la economía, el empleo y la actividad empresarial ocupan un lugar central.

La conversación la conducirá y moderará Raúl Vilas, director de Libertad Digital, que ordenará los bloques temáticos y dará paso al turno de preguntas de los socios.

Los primeros 100 días para el nuevo Gobierno

El encuentro culminará con un debate cruzado sobre los primeros cien días del nuevo Gobierno. La cuestión de fondo será qué decisiones no podrán esperar y de qué margen real dispondrá el Ejecutivo para tomarlas, en función de la aritmética parlamentaria que resulte de las urnas. Los ponentes también se detendrán en lo que el votante debería exigir a los programas electorales en estos ámbitos antes de acudir a votar.

El encuentro, exclusivo para los socios de LD, forma parte del ciclo de coloquios que el Club Libertad Digital organiza cada mes para analizar los asuntos que marcan la agenda en España.

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