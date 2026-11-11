Tensión y cargas policiales en Mercamadrid tras el intento de boicot de sindicalistas radicales

Con banderas comunistas y cánticos contra la oposición con gritos de "fascistas" y contra la Policía Nacional, cientos de sindicalistas radicales de UGT y Comisiones Obreras han intentado bloquear esta madrugada el acceso a los camiones y coches a Mercamadrid. La Policía Nacional, que ha contado con cerca de un centenar de agentes, ha tenido que actuar y ha cargado además de verse obligada a utilizar gas pimienta. El balance del inicio de la huelga general contra la oposición ha dejado un detenido y tres heridos.

Libertad Digital ha estado presente en este intento de boicot sindical con el que ha dado comienzo la huelga electoral y ha podido constatar como las intenciones de ambos sindicatos afines al Gobierno de Pedro Sánchez son simplemente torpedear a los trabajadores que no están participando en este teatro para atacar al Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y a Vox, la formación de Santiago Abascal, a unas escasas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Tal es así que muchos de los que se han concentrado en las puertas de Mercamadrid portaban chalecos con el lema "Yo soy piquete", alentando a bloquear cualquier tipo de actividad laboral.

🔴La Policía Nacional detiene a un sindicalista y carga contra algunos violentos utilizando el gas pimienta después de que CC.OO y UGT hayan intentando bloquear la entrada a los camiones en Mercamadrid@AntonioMoleon21 pic.twitter.com/ugGgTJ54zF — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

A la una de la mañana han llegado los sindicalistas de CCOO y minutos más tarde se han unido los de UGT. Al principio solo han cantado lemas como "hace falta ya una huelga general" o "aquí estamos los antifascistas". Sin embargo, con el paso de los minutos, varios violentos han empezado a empujar a agentes de la Policía Nacional para meterse de lleno en la carretera y así poder cortar el paso a los camiones alimentarios.

Ante esta situación, la Policía ha tenido que poner orden. Y no ha sido la única vez. Al final del asedio a Mercamadrid, los manifestantes han vuelto a presionar a la Policía para marcharse al siguiente punto de Madrid para hacer piquetes y los agentes han tenido que volver a cargar incluso utilizando gas pimienta. A este herido hay que sumarle otros dos, que han denunciado daños.

A las tres de la mañana se han marchado los sindicalistas y se han mantenido los agentes de la UIP. El balance de este primer boicot violento en Mercamadrid ha dejado una persona detenida, que se ha llevado la Policía Nacional en un furgón después de haber provocado varios altercados.