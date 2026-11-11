Perdiguero denuncia la violencia sindical de la huelga: "Nos tiran la mierda encima de su fracaso rotundo"

La jornada de huelga general convocada por los sindicatos se ha saldado con un "pinchazo total" en las calles y un severo incremento de la violencia en diversos puntos de la geografía española. Así lo ha denunciado Alfredo Perdiguero, subdirector de policía y portavoz del sindicato JuntosPOLGC, en el programa de La Noche de Cuesta en esRadio, donde ha detallado un balance alarmante de la movilización: más de 1.000 incidentes registrados y 53 personas detenidas a lo largo de todo el día. "Nos tiran la mierda encima de su fracaso rotundo", denunciaba.

Durante la jornada, los incidentes más graves se han concentrado en Barcelona, donde Perdiguero denunció la lentitud inicial en la actuación de los Mossos d'Esquadra. En la zona de Gran Vía con Paseo de Gracia, grupos de encapuchados aprovecharon las protestas para desvalijar establecimientos emblemáticos de firmas como Apple, además de levantar e incendiar barricadas en varias calles de la ciudad condal.

🔴 Matonismo sindical en Barcelona: los "incontrolados" incendian el centro de la ciudad pic.twitter.com/pE3yIaHIG7 — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

En contraposición, la actuación policial en Madrid fue descrita como "rápida y determinante". Los agentes intervinieron con cargas y gases lacrimógenos autorizados por la dotación del Ministerio del Interior para disolver a los radicales que impedían la libre circulación garantizando que el tráfico en la M-30, M-40 y los accesos no quedaran colapsados. Carlos Cuesta recalcó al respecto que, cuando la policía recibe órdenes claras y efectivos suficientes, este tipo de altercados los controlan sin ningún problema, una afirmación que Perdiguero ratificó por completo: "Correcto, y aquí se ha demostrado".

Coacciones y ataques a sedes políticas y transportes

El portavoz policial censuró con dureza la actuación de los piquetes, señalando que sus acciones no informaban, sino que constituían delitos directos de coacción y desobediencia grave al impedir el derecho fundamental al trabajo y a la movilidad.

Entre los actos más graves de la jornada, se registraron ataques en el País Vasco, donde la sede del Partido Popular en Baracaldo fue asaltada. Durante el ataque, el escaparate quedó reventado y dos jóvenes de Nuevas Generaciones resultaron heridos con contusiones y heridas abiertas, debiendo acudir de urgencia a un centro hospitalario. Asimismo, en ciudades como Bilbao o Vigo se reportaron agresiones en centros logísticos y mercados de abastos, donde se rompieron limpiaparabrisas a los camiones y se sacó a la fuerza a los conductores de las cabinas.

🔴Dos jóvenes del PP, en urgencias tras ser agredidos durante la manifestación por la vivienda en Baracaldo pic.twitter.com/x5OQVhTR1j — Libertad Digital (@libertaddigital) November 11, 2026

Perdiguero arremetió con dureza contra los dirigentes sindicales por intentar justificar la violencia y culpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Que se callen para hablar de la policía, y que en caso de que hablen de la policía, que sea para dar el pésame", aseveró el portavoz, indignado por la falta de apoyo a la labor policial.

Continuó para denunciar las actuaciones de las cúpulas sindicales de desviar la atención para no asumir responsabilidades: "Como no tienen que hablar de su fracaso, porque no hay nada que hablar, hablan de nosotros que hemos permitido que la gente trabajase".

Durante la entrevista se recordó también el trágico fallecimiento de un agente de la Policía Nacional —junto a un perro del equipo— en Oviedo tras la explosión de un artefacto mientras realizaban labores de desactivación. El portavoz lamentó que, pese a este trágico suceso, algunos piquetes mantuvieran actitudes hostiles hacia las fuerzas de seguridad en la misma ciudad: "Vergüenza me daría, vergüenza me da a mí que esa gente, esos líderes, en lugar de apoyarse a la policía o juntarse con nosotros. Nos tiran la mierda encima de su fracaso rotundo". Finalmente, confirmó que el compañero herido (TEDAX) se encuentra crítico pero fuera de peligro vital.