Abascal sopesa impugnar las elecciones generales por el voto de la Ley de Nietos

El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha sopesado este jueves la posibilidad de impugnar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, al considerar que se ha alterado el censo de voto exterior mediante las nacionalizaciones masivas derivadas de la Ley de Nietos del Gobierno de Pedro Sánchez. A su juicio, es una de las muchas maniobras electorales del Ejecutivo socialista para mantenerse en el poder. Algo que puede llevar a Vox a recurrir una revisión o anular los resultados por posibles irregularidades.

En una entrevista en Espejo Público, Santiago Abascal ha evitado cerrar la puerta a que su partido adopte medidas como la impugnación de los comicios, en los que podrán votar 190.000 extranjeros nacionalizados por la Ley de nietos que residen fuera de España. Desde Vox consideran que Pedro Sánchez intentará robar las elecciones con estos nuevos votantes que no han pisado nunca España y no tienen ningún arraigo con la nación.

El líder de Vox ha calificado de "incongruencia" y "difícil de comprender" que los hijos de quienes han obtenido la nacionalidad por esta polémica norma, incluida en la Ley de Memoria Democrática, sí puedan votar, mientras que los padres que no han logrado acreditar que son descendientes de exiliados queden fuera. Ha recordado, además, que Vox ya presentó un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) que continúa "pendiente de resolver".

Según ha explicado, el Alto Tribunal ya reconoció la existencia de "problemas materiales y de estructura" a la hora de determinar qué descendientes de españoles pueden acogerse a la Ley de Nietos y cuáles no. También ha insistido en que "solo había 900" personas que lograron demostrar que habían obtenido la nacionalidad "legalmente".

"Pues habrá que dar la nacionalidad a los descendientes de esos 900 y a todos los demás hay que negarles la nacionalidad y el derecho al voto", ha zanjado. A su juicio, esta cuestión es la "clave" y ha defendido que "se puede hacer", motivo por el cual han optado por recurrir.

Incongruencias del Supremo

Las declaraciones de Abascal llegan después de que el Tribunal Supremo comunicara el pasado lunes que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, alrededor de 190.000 personas, puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los progenitores que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados y, por tanto, acogerse a la ley.

Con esta decisión, el Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa, la formación de Luis María Pardo, que pedían ampliar la suspensión del derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos e incluir también a sus hijos.

Una decisión que no se terminan de explicar muchos, ya que llega después de que el Alto Tribunal decidiese suspender el voto a los 163.355 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de personas para beneficiar electoralmente al Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo tomó esta medida cautelar después de considerar hace un mes que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y más aún solo cuando 900 de los 163.000 afectados han acreditado el exilio.

De ahí, que se sospeche que el Supremo no haya hecho lo mismo con los hijos de los que tienen suspendido el voto por una cuestión de tiempos. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica", ya que "el Supremo consideraba que no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados".