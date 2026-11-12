Belarra pide amparo a Armengol después de que la Policía le pidiera el DNI durante la huelga

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha recurrido a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, después de ser identificada por la Policía durante la huelga general. La dirigente morada ha remitido un escrito a la socialista en el que denuncia haber sufrido "hostigamiento policial" mientras participaba en un piquete informativo en Madrid y solicita amparo en su condición de diputada.

Belarra, que se presenta como "víctima y testigo" de la actuación de los agentes, sostiene que durante las movilizaciones se produjeron "agresiones injustificadas e identificaciones arbitrarias". La diputada considera que lo ocurrido constituye un episodio de "hostigamiento policial contra quienes secundaron la huelga general".

En su escrito, la líder de Podemos también denuncia la existencia de "violencia policial" y acusa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de protagonizar "cargas y agresiones injustificadas". Por este motivo, reclama la intervención de Armengol en su condición de presidenta de la Cámara Baja.

Belarra apela al papel de la socialista como "garante" del "ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía" y sostiene que la actuación policial constituyó una "intromisión" y una "obstaculización permanente" por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Marlaska, en el punto de mira

La petición de amparo llega acompañada de una nueva ofensiva de Podemos contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Durante su intervención de este jueves en la Diputación Permanente del Congreso, Belarra ha reclamado nuevamente su dimisión y ha exigido al PSOE que no vuelva a incluirlo en sus listas electorales.

La dirigente morada ha enumerado las consecuencias que atribuye a las intervenciones policiales durante la jornada de huelga para justificar su petición de responsabilidades políticas.

"Porrazos, cabezas abiertas, costillas rotas, agresiones sexuales, 50 personas detenidas, identificaciones masivas a personas que participaban en movilizaciones pacíficas o que pasaban por la calle", ha denunciado Belarra antes de sentenciar: "Esto tiene un nombre, brutalidad policial, abuso policial".

La secretaria general de Podemos ha señalado directamente al Gobierno de coalición. Según ha afirmado, "los responsables de esta brutalidad policial" se encuentran en el Ejecutivo, por lo que considera que "alguien tiene que asumir su responsabilidad" por lo sucedido durante las movilizaciones.

Las críticas de Montero

Las críticas de Belarra coinciden con las formuladas por la eurodiputada Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, que este miércoles también reclamó la salida de Grande-Marlaska del Ministerio del Interior.

Montero exigió igualmente al presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, que excluya al ministro de las listas electorales del PSOE.

"Se pasan todo el día diciendo que va a venir la extrema derecha a quitarnos derechos, y cuando la gente sale a defender sus derechos le llenan de palos", criticó la eurodiputada.

De esta forma, las dos dirigentes de Podemos han situado a Grande-Marlaska en el centro de sus críticas por las actuaciones policiales durante la huelga general. Tanto Belarra como Montero reclaman su dimisión y exigen al PSOE que lo deje fuera de sus candidaturas electorales.