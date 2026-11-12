Caso Koldo: Ismael Moreno llama a declarar a un exalto cargo de Adif por la contratación de Jessica

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama Koldo ha decidido citar como investigado al excargo de Adif Ignacio Zaldívar para el próximo 17 de noviembre después de que este pidiese declarar en la causa.

El pasado mes de julio el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, decidió imputar a la prostituta de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez, ex alto cargo de Adif y al hermano de Koldo García, Joseba García en la parte de la trama Koldo que se investiga en la Audiencia Nacional. Por su parte, a principios de octubre la Sala de lo Penal consideró "adecuada" la decisión de Ismael Moreno de imputar a Zaldívar y a Jessica en la causa tras los recursos presentados por ambos.

"A la vista del informe emitido por el Ministerio Fiscal, en fecha 06/11/26, unido al presente expediente judicial electrónico (Ac. 18928), en el que interesaba que no procedía acceder a la petición de Ignacio Zaldívar García, de prestar declaración, en calidad de investigado, se acuerda llevar a cabo la misma, el próximo día 17 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas de su mañana", señala la providencia del juez Ismael Moreno a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

Zaldívar envió un escrito al juez pidiendo su declaración como investigado de manera voluntaria para "poder completar, precisar y aclarar los hechos por los que ha sido llamado y con ello contribuir a su esclarecimiento".

El escrito de imputación de Jessica Rodríguez por su contratación por Ineco y Tragsatec apuntaba a un delito de malversación de patrimonio público y de tráfico de influencias en los que aparecerían salpicados Joseba García e Ignacio Zaldívar y "de las cuales podrían derivar responsabilidades penales para estas tres personas".

Se negaron a declarar en julio

El pasado mes de julio Jessica, Zaldívar y Joseba fueron citados por el juez para declarar, pero los tres se acogieron a su derecho a no hacerlo. En el caso de Zaldívar, este no lo hizo porque había presentado un recurso en contra del procedimiento llevado a cabo por la Audiencia Nacional.

"Los hechos objeto de investigación pudieran ser constitutivos de infracción penal, por lo que la providencia primeramente recurrida, haciendo el llamamiento al recurrente a fin de que comparezca, se persone en el procedimiento y ejerza su derecho de defensa, prestando declaración, se atiene al marco legal anteriormente descrito", señaló la Audiencia Nacional sobre el recurso de Zaldívar en octubre.