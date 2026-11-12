Dos eurodiputados de VOX viajan a Venezuela para reunirse con María Corina Machado

Dos eurodiputados de VOX, Hermann Tertsch y Jorge Martín Frías, llegaron este miércoles a Venezuela para reunirse con la líder opositora María Corina Machado. Tertsch, vicepresidente del Grupo Patriotas por Europa, y Frías, director del think-tank de VOX Disenso, llegaron ayer por la tarde al aeropuerto de Maiquetía, en los alrededores de Caracas, para comenzar su visita, de la que el partido Vente Venezuela (VV) no ha dado más detalles ni de agenda ni de cuánto durará.

Tertsch dijo después de llegar a Caracas que están "muy ilusionados con un futuro de libertad, de democracia y de prosperidad en Venezuela. Millones de venezolanos tienen que volver a su país a reconstruir Venezuela", señaló a la prensa.

El opositor Orlando Avendaño, que viajaba con ellos, publicó en su cuenta de X una foto con los eurodiputados en su llegada a la terminal temporal de Maiquetía, habilitada después de las afectaciones que sufrió el principal aeropuerto venezolano tras el doble terremoto. Junto a la foto, el venezolano añadió que "hoy concluyen casi 9 años de exilio. De vuelta al hogar, a la patria, junto a grandes amigos". Por su parte, Tertsch informó que estaba "en Caracas, en apoyo de la transición a la democracia, a la libertad y a la prosperidad de Venezuela".

Machado, que acaba de regresar a Venezuela después de su salida para recoger el Premio Nobel de la Paz, mantiene muy buenas relaciones con Vox y con su líder, Santiago Abascal. La opositora venezolana aseguró en una entrevista en noviembre de 2023 que era "amiga de Santiago Abascal" y que quería "mucho a Hermann Tertsch", y durante su visita a Madrid el pasado mes de abril, se reunió con Abascal en la sede de la Fundación Disenso durante una hora, y también con "casi todos los miembros de la dirección nacional de Vox".

Esta visita ha sido posible después de que el narcodictador Nicolás Maduro fuese capturado por Estados Unidos en enero, ya que hasta entonces estaba prohibida la entrada a políticos y periodistas.