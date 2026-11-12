El Gobierno, a la carga contra la Policía tras el fracaso histórico de la huelga: "Son imágenes que desagradan"

Tras el histórico fracaso de una huelga general insólita, en precampaña, respaldada por el Gobierno y con el punto de mira en la alternancia política, los ministros de Pedro Sánchez están poniendo el foco en la actuación policial frente a sindicalistas como los que intentaron impedir la entrada de camiones en Mercamadrid o frente a la violencia que se vivió a última hora en Madrid y sobre todo en Barcelona.

El Ministerio del Interior ha dado este jueves su primer balance de la huelga: 1.144 incidentes y 47 detenidos, aún sin los datos de Cataluña y el País Vasco. Madrid concentra el mayor número de arrestos, con 20 detenidos. En paralelo, el ministro Fernando Grande-Marlaska, en medio de peticiones de dimisión y quejas por las cargas de dirigentes del Frente Amplio, de Podemos o de Gabriel Rufián, ha ordenado a la Dirección General de la Policía la apertura de investigaciones internas sobre algunos de los incidentes, en concreto sobre el empleo de gas pimienta por parte de agentes de la UIP en Mercamadrid.

Desde el Gobierno, han optado por sumarse sin reparos a las críticas a la Policía. En una entrevista en RNE, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha señalado que hubo imágenes de actuaciones de la Policía que no le habían "gustado".

Bolaños ha indicado que serán los mandos policiales los "responsables" de determinar "si ha habido un uso desproporcionado de la fuerza en algún elemento" durante las marchas por la huelga general y ha descargado de responsabilidades a Marlaska. Según el ministro, la "nota predominante" en la huelga general fueron "manifestaciones pacíficas, y cívicas", en la que "docenas de miles de personas" salieron a las calles a favor del derecho a la vivienda y un salario que permita tener "más calidad de vida".

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no va a permanecer "impasible" tras las cargas policiales durante las manifestaciones. "El Gobierno no va a permanecer impasible. Y de hecho... se va a llevar a cabo una investigación. Ese es un Gobierno que no permanece impasible ante unas imágenes indudablemente que desagradan y que no me gustan", ha dicho Saiz en una entrevista en RTVE.

Fuentes del PSOE se han sumado a las críticas, informa Leticia Barquín: han celebrado las investigaciones sobre unas cargas "lamentables" y han señalado que "esto no se puede tolerar".

Lluvia de críticas a Marlaska

Entre las críticas más gruesas a Marlaska han estado las de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ha reclamado "cesar a los responsables de la represión de la huelga general". "Se acabó consentir la violencia policial que parece que están trabajando a las órdenes del Partido Popular. Y hay que cesar a los responsables de la represión a la huelga general y hay que quitarles la sonrisita el 29 de noviembre", ha lanzado Bergerot en la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Mientras, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha calificado este jueves de "excesiva" la actuación policial durante la huelga general, especialmente en Barcelona, y ha responsabilizado al PSOE de lo sucedido. En los pasillos del Congreso, ha dicho que vio "una excesiva fuerza que no se ve en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo de la otra derecha". El republicano incluso se ha sumado a las peticiones de dimisión de Marlaska jactándose de que "Esquerra Republicana creo que fue el primero que pidió la dimisión del ministro".

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que fue identificada este miércoles en un piquete, ha dirigido un escrito a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, pidiendo amparo como diputada al considerarse "víctima y testigo" de "hostigamiento policial" en la jornada de huelga general del 11 de noviembre. "Hubo agresiones injustificadas e identificaciones arbitrarias", ha dicho.

A su juicio, hubo episodios de "violencia policial" y "cargas y agresiones injustificadas" por parte de la Policía, y pide el amparo de la presidenta del Congreso como "garante" del "ejercicio de derechos fundamentales por parte de la ciudadanía" frente a la "intromisión" y la "obstaculización permanente" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En cuanto a los socios de coalición de Gobierno, el candidato por Madrid de Frente Amplio, Emilio Delgado, se ha sumado a las peticiones de cese a pesar de que ministros de Sumar siguen compartiendo Gobierno con Marlaska. En una entrevista con la cadena SER, Delgado ha señalado que "no tiene mucho sentido ya apelar al ministro" a que dé explicaciones por esas cargas policiales y que "cuanto más tiempo sostenga el PSOE a Marlaska, más transferencia de la responsabilidad se le hace al presidente del Gobierno".

"No controla a la Policía"

En su opinión, hasta el electorado socialista "se siente incómodo" con estas actuaciones porque "no es ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera" que la Policía carga "duramente" contra los manifestantes en protestas de índole progresista.

El diputado de Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, también ha denunciado por "desproporcionada" la actuación policial durante la jornada de huelga general y ha pedido que quienes utilizaron la fuerza "hoy no se levanten siendo policías" y que el ministro del Interior presente su dimisión. "Si no puede controlar a la Policía, es evidente que no puede ser ministro", ha indicado.

Al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se le ha preguntado si también cree que Marlaska debería irse, si bien se ha limitado a poner en valor lo expresado por Emilio Delgado, quien sí la ha exigido directamente.