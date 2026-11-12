El Gobierno desclasifica los documentos requeridos por Tardón sobre la invasión de Ceuta

El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha contestado al requerimiento de la juez que investiga la invasión que sufrió la ciudad de Ceuta el pasado mes de julio y ha trasladado lo acordado por el Consejo de Ministros en relación a la desclasificación de documentos importantes para que se puedan investigar en el juzgado.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, dio un plazo de 15 días al Consejo de Ministros para que desclasificase documentación relevante sobre la invasión de la Ciudad Autónoma. Entre estos documentos se encontraban notas e informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se pedía la autorización para que dos agentes del servicio de inteligencia pudiesen declarar.

El documento de Presidencia, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que ante la gravedad de los hechos investigados en la causa de la invasión de Ceuta "se ha valorado que el CNI debe proporcionar la máxima información posible, dentro de las limitaciones legales que imponen tanto la legislación vigente en materia de secretos como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo vinculada a la protección de la seguridad del Estado y de sus servidores públicos, sus fuentes, medios y procedimientos de inteligencia".

En total, se ha acordado desclasificar 8 notas informativas del CNI, las listas de distribución y los acuses de recibo de esas notas y las notas enviadas a los servicios de inteligencia marroquíes (DGED y DGST) relacionadas con los avisos, alertas o sobre la inmigración irregular hacia España en el mes de julio.

"En cuanto a la documentación y declaraciones remitidas, incorpórense a la pieza secreta de diligencias de investigación reservadas y recíbase declaración a los agentes a los que se hace mención en el acuerdo en dicha pieza, todo ello a tenor de las limitaciones y cautelas exigidas", ha señalado por su parte la juez en una providencia fechada a 11 de noviembre.

Tardón pidió el pasado mes de octubre "el levantamiento, al efecto, de cualquier restricción derivada del carácter reservado o secreto de la materia sobre la que se sigue la presente investigación" y "la desclasificación de los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos declarados secretos o reservados que puedan verse afectados por la práctica de las diligencias de instrucción", según precisó en un auto. Además, pidió que este trámite se resolviese con "carácter urgente" y dio solo 15 días al Gobierno para efectuar esta desclasificación.