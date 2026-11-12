El bochornoso espectáculo de rap y los bailes de Sánchez en el inicio de campaña del PSOE en Sevilla

El PSOE ha dado el pistoletazo de salida a la campaña electoral en Sevilla con una puesta en escena que ha provocado numerosas críticas y comentarios de incredulidad en las redes sociales. El acto ha arrancado con una peculiar actuación de rap de la cantante sevillana Julia de Arco, que ha aparecido con el rostro cubierto por una especie de trapo, y ha continuado con Pedro Sánchez y Begoña Gómez bailando sobre el escenario al ritmo de una canción con sonidos flamencos y urbanos.

La actuación musical que ha abierto el mitin ha sido uno de los momentos más comentados de la jornada. Julia de Arco ha protagonizado una performance de rap, una puesta en escena que ha desconcertado a numerosos usuarios de las redes sociales. Las reacciones no han tardado en multiplicarse, con comentarios que cuestionaban qué acababan de presenciar en el acto socialista.

"¿Pero qué acaba de pasar en el acto de campaña del PSOE en Sevilla?", se preguntaba uno de los usuarios. Otros ironizaban con la actuación: "Se echa de menos a Miguel Ríos", mientras que otro comentario apuntaba sarcásticamente que, según el CIS, la cantante sería Taylor Swift. "¿Pero en qué se han convertido los mítines del PSOE?", resumía otro de los mensajes difundidos.

Pero qué coño es ésto, por favor NO veíais el vídeo...

PSOE campaña Sevilla. 😱 pic.twitter.com/Dh0rK1znc5 — ✌️Gutterman✌️ (@gutterman1864) November 12, 2026

Las críticas también se han dirigido a la reacción del público presente en el auditorio Fibes de Sevilla. Uno de los usuarios destacaba las expresiones de los asistentes durante la actuación, que describía como una mezcla de desconcierto y estupor. "Esto ha ocurrido en un mitin del PSOE. Nadie al volante", señalaba otro de los comentarios.

Sánchez y Begoña Gómez, de nuevo a bailar

Pero la actuación de rap no ha sido la única imagen que ha generado controversia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, han protagonizado otro de los momentos más comentados al llegar al escenario, donde han bailado junto a María Jesús Montero al ritmo de T AMARÉ, de Tony Grox y Lucycalys.

La escena ha vuelto a poner en primer plano los bailes con los que el PSOE ha acompañado algunos de sus actos políticos. En esta ocasión, además, se produce apenas dos semanas después de la tragedia ferroviaria de Urda, en la que murieron 69 personas.

Precisamente, varios usuarios han criticado que el partido haya recuperado este tipo de celebraciones en el arranque de campaña. Algunos han reprochado a Sánchez la imagen de alegría proyectada durante el mitin mientras todavía están recientes las consecuencias del accidente ferroviario. "Bailes y cachondeo con los muertos y heridos de los homicidios de Adamuz y Urda aún recientes", denunciaba uno de los mensajes.

69 personas murieron hace 15 días por su negligencia. Un policía hace dos. Ayer una huelga general con disturbios. Hoy la UCO en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. El delegado del Gobierno en Ceuta imputado. Su chofer encarrilado. La del medio a la… pic.twitter.com/XiSh7MvAEr — Tania de Ois (@taniadeois) November 12, 2026

Otro de los comentarios hacía referencia a los distintos frentes políticos y judiciales que rodean al Gobierno para cuestionar la actitud del presidente durante el acto. También se han difundido críticas contra los bailes de Sánchez, a los que muchos usuarios han acusado de mostrar falta de sensibilidad hacia las víctimas.

A pesar de todo, estos bailes no sorprenden en absoluto. Ya en el mitin de Bilbao del pasado domingo se pudo ver al presidente sacar sus dotes de baile cuando todavía estaba aún más reciente el accidente ferroviario.