El sindicato ELA monta un guateque con ibéricos y vino en plena huelga general

Tremendo festín el que se han metido entre pecho y espalda los afiliados y simpatizantes del sindicato nacionalista ELA, con motivo de la huelga general del 11-N. Como si se tratara de unas fiestas patronales, la organización montó más de una docena de mesas cargadas de ibéricos, vino y cerveza en plena calle Barrainkua, donde se encuentra su sede en Bilbao.

"Pasé por ahí a primera hora de la mañana y estaban sacando mesas, pensé que era para poner sus banderitas y sus panfletos, por la manifestación. Pero cuando volví a pasar más tarde vi el guateque que tenían montado los sindicalistas. No van a trabajar pero ahí estaban de pinchitos y raciones, y con su vinito", señala a Libertad Digital una vecina de la zona.

La testigo prefiere no dar sus datos por miedo a represalias. En la misma línea se expresa otro residente. "Se están envalentonando", asegura. "Había mucho ruido y mucha gente", apunta en lo que se refiere al guateque. Una joven destaca el hecho de que "los piquetes cierran todos los establecimientos menos los bares cuando hay manifestación (se ríe), para poder ir después".

Una jornada de protesta (y vinos)

Según cuentan a este periódico, es habitual que los sindicatos organicen "desayunos y otras cosas" antes o después de las protestas "para animar a la gente a participar". A pesar de ello, el "piscolabis de Barrainkua" les pareció un "descaro". "Aunque todo el mundo sabe que estos sindicatos viven de las subvenciones millonarias", sentencian.

ELA saca las mesas a la calle para animar a la participación.

En el caso concreto de ELA (Solidaridad de los Trabajadores Vascos), había convocado cinco movilizaciones —explican en su web— "para dinamizar la huelga general desde primera hora de la mañana". Por la tarde, tuvieron lugar las marchas simultáneas —a las 18:00 horas— en "las principales ciudades de Hego Euskal Herria (País Vasco y Navarra)", que han vendido como si hubieran tenido un éxito rotundo.

Eso sí, de los cientos de imágenes que han colgado sobre el desarrollo de la jornada en su página de Internet y sus perfiles en redes sociales, no hay ni rastro de la celebración verbenera que realizaron a la vista de todos, como atestiguan las fotografías que circulan por distintas plataformas.