España se convirtió en 2025 en el tercer país de la OCDE que más inmigrantes legales recibió, en total 460.500, sólo por detrás de Estados Unidos (1.231.900) y Alemania (538.300), y muy por delante de otros más poblados de su entorno como Reino Unido, Francia o Italia.

En su informe anual sobre inmigraciones publicado este jueves, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destaca que en España esa cifra se incrementó en un 25 % y lo vincula a la entrada en vigor de una reforma que simplificó los procedimientos para la obtención de un permiso de residencia y amplió el acceso a los mecanismos de regularización.

Eso no tiene en cuenta el proceso de regularización excepcional puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez, para el que hubo cerca de 1,2 millones de solicitudes hasta la finalización del plazo el 30 de junio de 2026, y cuyo impacto definitivo está todavía por establecer.

En cualquier caso, España fue a contracorriente de la tendencia general, ya que en el conjunto de la OCDE la inmigración legal disminuyó un 1,6 % en 2025 con 6,1 millones, sobre todo por Estados Unidos, después de haberlo hecho un 4,7 % en 2024, aunque se mantiene en niveles un 12 % superiores a los previos a la pandemia.

En 2024, España había sido ya el quinto país en recibir un mayor número de inmigrantes, pero al año siguiente superó a Canadá y al Reino Unido.

Detrás de esa caída está la evolución en países como el Reino Unido (-32 %), Alemania (-6 %), Países Bajos (-6 %), Bélgica (-14 %) o Austria (-20 %).

Fuera del Viejo Continente, lo más significativo fue el descenso del 14 % en Estados Unidos, debido a las políticas más restrictivas del presidente, Donald Trump, que no impidieron que su país representara el 20 % de toda la inmigración legal de la OCDE en 2025. También hubo retrocesos significativos en Canadá (-19 % a 393.800) y México (-15 % a 62.200).

Pese a esos descensos, los volúmenes de inmigración se mantuvieron por encima de los constatados en 2019 (el año que precedió el estallido de la crisis del covid) en todos los países salvo en Corea del Sur y en Israel.

En ese periodo de 2019 a 2025, España fue el tercer país que tuvo el mayor crecimiento en términos relativos, un 88 %, sólo por detrás de Estonia (183 %) y Portugal (173 %), muy por delante de Italia (49 %), Estados Unidos (20 %) o Francia (17 %), por no hablar de las caídas que en esos seis años se produjeron en Alemania (-6 %) o Reino Unido (-17 %).

Los inmigrantes representaban un 12 % de los habitantes de los países de la OCDE en 2025, cuando diez años antes suponían un 9,2 %.

Por lo que respecta a las demandas de asilo, España pasó a ser en 2025 el país de la OCDE (si se excluye el caso de Estados Unidos, para el que no hay datos comparables) que más recibió en cifras absolutas, con 141.055 (principalmente de Venezuela, Mali y Colombia), y eso pese a que su cifra se redujo en un 15 % respecto al año anterior.

La razón es que Canadá, que había sido el único país que en 2024 había estado por encima, tuvo un bajón todavía mayor, en concreto del 33 % a 115.838.

En términos relativos, el número de demandantes de asilo por cada millón de habitantes en España en 2025 (2.944) fue inferior a los de Costa Rica (5.790), Grecia (5.407), Islandia (4.283), y Canadá (2.948), aunque fue superior a los de países de su entorno como Italia (2.128), Alemania (1.339) o Francia (1.753).

En el conjunto de la OCDE (siempre excluyendo a Estados Unidos), las demandas de asilo bajaron un 22 % a 1,1 millones, pero se mantuvieron un 10 % por encima de las de 2019, antes del covid.