Interior da sus cifras de la huelga general: 47 detenidos, 1.144 incidentes y una investigación contra policías

El Ministerio del Interior ha hecho su primer balance sobre la huelga general convocada por los sindicatos para protestar un poco por los precios de la vivienda y otro poco contra la oposición al Gobierno. Más allá del mayor o menor éxito de la convocatoria, el equipo de Fernando Grande Marlaska ha facilitado las primeras cifras sobre lo que fue la jornada en materia policial: 1.144 incidentes, 47 detenidos y una investigación interna contra policías.

Las cifras corresponden a los datos recopilados hasta las once de la noche y no constituyen todavía un balance definitivo. Interior advierte de que el recuento no incorpora la información de Cataluña ni del País Vasco, por lo que el número total de incidencias y arrestos tendrá un importante incremento cuando se integren los datos de esos territorios. Interior no ha desglosado de momento las 1.144 incidencias por comunidades ni por su relevancia.

Madrid concentra el mayor número de arrestos, con 20 detenidos, seguida de Valencia, con seis. En Andalucía se contabilizaron cuatro detenciones en Málaga, cuatro en Almería y tres en Granada. También hubo tres arrestos en Castellón y dos en Zamora. La relación difundida por Interior recoge además un detenido en cada una de estas provincias y territorios: Navarra, Valladolid, La Rioja, Alicante y La Coruña.

Estos 47 arrestos fueron realizados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en las comunidades autónomas donde tienen las competencias de seguridad ciudadana. Interior ha facilitado las cifras, pero no ha explicado cuáles fueron los motivos concretos de cada uno de los arrestos, ni cuántos de esos detenidos terminaron pasaron a disposición judicial, ni qué cargos se les atribuyen a cada uno de ellos.

En paralelo a este balance de cifras, Marlaska ha ordenado a la Dirección General de la Policía abrir investigaciones internas sobre algunos de los incidentes registrados durante la jornada. En especial, quiere que se investigue el empleo de gas pimienta por parte de agentes de la UIP –los conocidos como antidisturbios– que evitaban que un piquete violento cortase la actividad laboral en Mercamadrid.

En este sentido, el ministro ha publicado una nueva instrucción interna para que no se vuelva a emplear el uso de gases lacrimógenos en los dispositivos policiales de control de manifestaciones.