Invasión de Ceuta: El Gobierno autoriza a Tardón a tomar declaración al jefe de la delegación del CNI de Ceuta

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado un escrito en el que se informa que el Consejo de Ministros ha acordado permitir la declaración del jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ceuta y de otro funcionario del servicio de inteligencia español en la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta.

En ese escrito se autoriza también la desclasificación de los documentos requeridos por la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón. En concreto, se han desclasificado 8 notas informativas del CNI y las notas enviadas a los servicios de inteligencia marroquíes relativas a la inmigración en la Ciudad Autónoma durante el pasado mes de julio.

"De acuerdo con lo solicitado por ese Tribunal, adjunto se remite certificado del Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de noviembre de 2026, por el que se resuelve sobre la desclasificación de información solicitada en la exposición razonada de 27 de octubre de 2026 de la Magistrada-Juez titular de la Plaza n.º 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia", señalan desde Presidencia en un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Tales declaraciones, en todo caso, no podrán dar lugar a riesgos o perjuicios para la Seguridad del Estado, ni podrá comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia de Defensa Nacional, ni podrá poner en peligro la eficacia, las fuentes de información, los medios y los procedimientos operativos del CNI, ni la integridad física de quienes son o fueron fuentes o agentes operativas, colaboradores o de sus familiares y allegados, en todo lo cual se mantiene el carácter secreto de dicha información", precisa el informe enviado a la juez sobre la declaración de los agentes.

El requerimiento de Tardón

En el auto por el que Tardón pidió la desclasificación de información se hacía referencia a que los funcionarios públicos no están obligados a declarar cuando no puedan hacerlo sin "violar el secreto que por razón de su cargo deban guardar". En concreto, Tardón estaba interesada en contar con la declaración testifical del jefe de la delegación del CNI de Ceuta y otro funcionario del servicio de inteligencia por sus llamadas telefónicas los días previos a la invasión. "Para conocer su contenido real resulta imprescindible la declaración testifical de los agentes que intervinieron", precisó Tardón.

"Esa declaración exige la previa desclasificación y autorización que aquí se interesa. Su identidad podrá preservarse mediante su identificación por el NIP y las medidas de protección que procedan", explicó la juez.

Desclasificación de documentos

El documento de Presidencia señala que ante la gravedad de los hechos investigados en la causa de la invasión de Ceuta "se ha valorado que el CNI debe proporcionar la máxima información posible, dentro de las limitaciones legales que imponen tanto la legislación vigente en materia de secretos como la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo vinculada a la protección de la seguridad del Estado y de sus servidores públicos, sus fuentes, medios y procedimientos de inteligencia".

En total, se ha acordado desclasificar 8 notas informativas del CNI, las listas de distribución y los acuses de recibo de esas notas y las notas enviadas a los servicios de inteligencia marroquíes (DGED y DGST) relacionadas con los avisos, alertas o sobre la inmigración irregular hacia España en el mes de julio.

"En cuanto a la documentación y declaraciones remitidas, incorpórense a la pieza secreta de diligencias de investigación reservadas y recíbase declaración a los agentes a los que se hace mención en el acuerdo en dicha pieza, todo ello a tenor de las limitaciones y cautelas exigidas", ha señalado por su parte la juez en una providencia fechada a 11 de noviembre.