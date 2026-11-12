Jupol critica a Marlaska por retirar el espray de pimienta a los agentes de la UIP y de la UPR

Laura García, portavoz de Jupol, ha denunciado en La Noche de Cuesta que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, haya decidido retirar el espray de pimienta a los policías nacionales. Una medida que, según ha explicado, supone eliminar el recurso menos lesivo de los que disponen los agentes para intervenir en situaciones de alteración del orden público.

García ha cuestionado que se responsabilice a los policías de los incidentes registrados durante las movilizaciones y los disturbios que causó la huelga general de este miércoles. "Nuestro trabajo es duro y a veces tiene esa cara que vemos en las imágenes, pero alguien tiene que hacerlo", ha señalado.

La portavoz de Jupol ha recordado que los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) y de Prevención y Reacción (UPR) tienen que actuar cuando se producen episodios violentos, como la quema de contenedores y vehículos o las agresiones. "Si no les gusta ver a la Policía Nacional hacer su trabajo legítimamente, que no miren", ha afirmado. También ha defendido que cualquier persona que considere que se ha producido una actuación irregular puede acudir a los tribunales, ya que los dispositivos policiales cuentan con numerosos teléfonos móviles y cámaras que graban las intervenciones.

Uno de los aspectos que García ha querido aclarar es que los agentes del orden no deciden por su cuenta cuándo intervenir ni qué medios emplear. Según ha explicado, en los grandes dispositivos se establece un centro de coordinación (CECO), en el que la última palabra corresponde al delegado del Gobierno. "Es el delegado del Gobierno quien ordena intervenir a los compañeros de la UIP", ha subrayado. Es esta autoridad la que determina cuándo se produce la intervención, con qué medios y con qué intensidad, una circunstancia que se omite en las críticas que dirige la izquierda contra los policías.

La portavoz ha explicado que el espray de pimienta forma parte de una escala de medios de intervención que va de menor a mayor intensidad. Por eso, ha defendido que "el espray de pimienta es lo menos, porque no lesiona; te pica, te molesta, pero no te causa ninguna lesión".

Sobre el origen de los grupos violentos que protagonizaron los altercados, García los ha identificado como "radicales antisistema de izquierda, de ultraizquierda". Tal y como ha dicho, se trata de colectivos conocidos por los agentes de Información y de las unidades antidisturbios.

La portavoz de Jupol también ha criticado que algunos de los detenidos por este tipo de incidentes vuelvan a encontrarse en libertad poco después, lo que alimenta un sentimiento de impunidad. "Si tuviéramos unas leyes acordes a los delitos que se cometieron realmente, quizás estas personas al día siguiente, cuando se detienen, no estarían en la calle", ha afirmado.

García ha lamentado que los mismos individuos puedan aparecer de nuevo en episodios violentos después de haber sido detenidos. "Parece que van allí a pasar el rato, destrozando el mobiliario, pegando a policías y, a la siguiente, vuelves a ver a los mismos", ha concluido.