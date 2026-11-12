La decisión del TS de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica"

La decisión de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, pero no jurídica".

El Supremo denegaba este lunes las medidas cautelares de suspensión en relación al voto de hijos de personas nacionalizadas por la denominada Ley de Nietos solicitadas por Iustitia Europa y Vox. El Alto Tribunal rechazaba así la petición de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles. La decisión contaba con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados, Antonio Fonseca-Herrero, que consideraba que el voto de los hijos también debía ser suspendido. Por su parte, la magistrada Alicia Millán sostenía en otro voto particular concurrente que los hijos de los nacionalizados obtuvieron la nacionalidad por una disposición que no está en duda en el proceso.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la resolución de la Sala Tercera es práctica, pero no jurídica. Dicha decisión se ha tomado porque los magistrados consideraban que era imposible la ejecución de la suspensión y no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados tras la resistencia a colaborar en este asunto que ha mostrado el Gobierno de Pedro Sánchez desde el pasado mes de septiembre. Si se acordaba suspender el voto de los hijos, pero no se conseguía prohibir finalmente, se abría la puerta a una grave inseguridad jurídica para las elecciones generales del 29 de noviembre, que podría desembocar en impugnaciones de los resultados por parte del PSOE".

"No obstante, la decisión adoptada no puede considerarse jurídica, ya que si se suspende el derecho a voto de los nacionalizados con la Ley de Nietos, por lógica jurídica sus hijos tampoco tendrían que ejercer el derecho a voto en los comicios. La resolución se ha acordado por los magistrados apoyándola con la nariz tapada".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "la Ley de Nietos es el mayor pucherazo y fraude electoral que se recuerda en el derecho electoral español. La última resolución del Supremo permitiendo votar a los hijos de los nacionalizados no va a evitar que se puedan presentar impugnaciones electorales por la citada Ley de Nietos".

"La Sección Cuarta mayoritariamente quería suspender también el voto de los hijos de los nacionalizados. El sentir general de los magistrados paradójicamente ha quedado plasmado en el voto particular del magistrado Antonio Fonseca-Herrero. La estimación es que de los 189.678 hijos de nacionalizados que podrán votar el 29-N, lo hagan finalmente alrededor del 20%, es decir, unas 38.000 personas. La mayoría de nacionalizados solo están interesados en obtener el pasaporte español y no en votar".

"Algunos magistrados se han quedado con la sensación de que se podría haber dado otro ultimátum al Gobierno socialista para que las oficinas consulares trasladasen al Supremo la información necesaria para hacer efectiva la suspensión del voto de los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos. Los ciudadanos no han entendido lo que ha pasado con la última resolución del Alto Tribunal", concluyen.

La resolución que permitirá el voto de los hijos de los nacionalizados fue redactada por el magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Manuel Delgado-Iribarren, considerado uno de los mayores expertos en derecho electoral de España. Su ponencia recibió el apoyo de 4 de los 6 magistrados de la Sección. Las resoluciones previas sobre la Ley de Nietos fueron redactadas por el magistrado Antonio Narváez.

"Indicios racionales de irregularidades de gran relevancia"

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazaba en otra resolución las alegaciones presentadas por asociaciones y particulares contra su decisión inicial de dejar en suspenso los efectos de la Ley de Nietos de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Los magistrados afirmaban en un auto que "conforme va desarrollándose la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares, esta Sala va advirtiendo de modo cada vez más intenso la existencia de unos indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración del CERA".

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