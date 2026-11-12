La juez Tardón imputa al exdelegado de Gobierno de Ceuta y lo llama a declarar antes de las elecciones

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y lo ha llamado a declarar el próximo miércoles 18 de noviembre, en plena campaña electoral.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha recibido este jueves los documentos que pidió al Gobierno que desclasificase en relación a la investigación en la que se encuentra estudiando las posibles responsabilidades penales de la invasión de Ceuta. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado un escrito en el que se informa de que el Consejo de Ministros ha acordado permitir la declaración del jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ceuta y de otro funcionario del servicio de inteligencia español en la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta.

Según ha podido saber Libertad Digital, la juez ha imputado a Pérez Triano después de que este dimitiese recalcando que no había recibido alertas de la invasión. Los documentos que hasta el momento se han conocido han refutado su versión, ya que la juez conoce los documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) en los que se advertía del riesgo extremo de entradas masivas de inmigrantes.

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