La juez Tardón imputa al exdelegado de Gobierno de Ceuta y lo llama a declarar antes de las elecciones

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha imputado al exdelegado del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano y lo ha llamado a declarar el próximo miércoles 18 de noviembre, en plena campaña electoral.

La titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 ha recibido este jueves los documentos que pidió al Gobierno que desclasificase en relación a la investigación en la que se encuentra estudiando las posibles responsabilidades penales de la invasión de Ceuta. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha trasladado un escrito en el que se informa de que el Consejo de Ministros ha acordado permitir la declaración del jefe de la delegación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ceuta y de otro funcionario del servicio de inteligencia español en la causa por la que se investiga la invasión de Ceuta.

Según ha podido saber Libertad Digital, la juez ha imputado a Pérez Triano después de que este dimitiese recalcando que no había recibido alertas de la invasión. Los documentos que hasta el momento se han conocido han refutado su versión, ya que la juez conoce los documentos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CNIF) en los que se advertía del riesgo extremo de entradas masivas de inmigrantes.

La juez de la Audiencia Nacional ya llamó a declarar en calidad de testigo al que fuera su jefe de gabinete, Gonzalo Sanz. Este fue el primer cargo en dimitir tras la invasión de Ceuta asegurando que existía una "evidente incompatibilidad" entre su versión y la de Miguel Ángel Pérez Triano, que había defendido la versión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El jefe de gabinete recalcó su carta de dimisión ante la juez de la Audiencia Nacional y aportó mensajes y pruebas materiales de que aquello que había asegurado en público era cierto.

Una de las cuestiones por las que su versión se contradecía es por la llamada de once minutos que Sanz mantuvo con un agente del CNI el día de antes de la invasión. Pérez Triano aseguró no conocer el contenido de esa llamada, mientras que su jefe de gabinete aseguró que le había informado de la misma, en la que el CNI habría reiterado sus avisos sobre el riesgo extremo de oleadas de inmigración irregular masiva.

Pérez Triano no informó a la Policía Nacional

Las sucesivas declaraciones en calidad de testigos que ha recibido la juez de la Audiencia Nacional han revelado que la Delegación del Gobierno no transmitió los avisos del CNI a la Policía Nacional. Según ha podido saber Libertad Digital, así lo ha trasladado el jefe regional de Operaciones del cuerpo policial.

"Lo que yo sé es que la Delegación del Gobierno no trasladó a la Policía Nacional la alerta del CNI", ha explicado ante la magistrada. De la misma forma se pronunció el jefe del puesto fronterizo, que negó conocer los avisos del CNI. "No llegó ninguna orden" al respecto de reforzar el puesto fronterizo, explicó antes de sentenciar: "Se lo pusimos muy fácil; no se hizo nada". Según precisó la propia juez, la coordinación de estas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado correspondía a la Delegación del Gobierno de Pérez Triano.