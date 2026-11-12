La tecnología de Elon Musk llega a la frontera de Ceuta para reforzar la vigilancia policial

La Policía Nacional ha reforzado sus medios de vigilancia en Ceuta con la incorporación de tecnología de Starlink, la compañía de comunicaciones por satélite vinculada a Elon Musk. La medida se enmarca en el despliegue de nuevos recursos de seguridad tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, cuando, según las cifras oficiales recogidas por Servimedia, unas 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera.

La utilización de estos equipos ha quedado reflejada en un informe remitido a la Audiencia Nacional, donde la magistrada María Tardón investiga lo sucedido en la frontera ceutí. El documento, al que ha tenido acceso Servimedia, detalla los recursos materiales desplegados por la Policía Nacional para reforzar la seguridad de la ciudad autónoma.

En concreto, la Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa ha trasladado a la jueza una relación de los dispositivos disponibles a fecha de 19 de octubre, incluidos aquellos incorporados tras los incidentes de julio. Entre ellos figuran equipos de la Unidad Aérea de la Policía, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y la Comisaría General de Policía Científica.

Tecnología de Musk para vigilar la frontera

Una de las principales novedades es la incorporación de dos estaciones Starlink, el sistema de conexión a Internet por satélite desarrollado por SpaceX, la compañía aeroespacial de Elon Musk.

Según recoge el informe policial, estos dispositivos constituyen una "nueva aportación" y se utilizan para "amplificar la cobertura de la señal necesaria, con la que llevar a cabo sobrevuelos en zonas en las que esta última resulte baja".

La incorporación de estos equipos responde, por tanto, a la necesidad de disponer de una mayor cobertura de señal durante las operaciones aéreas de vigilancia en determinadas zonas de Ceuta.

La utilización de tecnología de Musk por parte de la Policía Nacional se produce, además, después del cruce de reproches entre el empresario estadounidense y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Entre enero y febrero de este año, ambos protagonizaron un intercambio de críticas a raíz de las políticas del Ejecutivo español. Musk cuestionó la regularización de extranjeros y la propuesta gubernamental de restringir el acceso de los menores a las redes sociales.

A propósito de esta última iniciativa, el empresario llegó a llamar a Sánchez "tirano", "totalitario fascista" y "traidor".

Por su parte, el presidente del Gobierno ha arremetido en distintas ocasiones contra los "tecnoligarcas", a quienes acusa de manipular la opinión pública. Sánchez también ha asegurado que España "no va a ser el patio trasero de ninguna internacional ultraderechista".

Pese a este enfrentamiento político, la Policía Nacional ha recurrido a la infraestructura tecnológica de una de las empresas de Musk para mejorar sus capacidades operativas en Ceuta.

Drones de última generación

El refuerzo policial no se limita a los sistemas de comunicación por satélite. El documento remitido a la Audiencia Nacional también recoge la incorporación de nuevos drones y dispositivos destinados a mejorar la vigilancia y la seguridad de la ciudad autónoma.

Entre ellos destaca un UAS Matrice 350, descrito por la Policía como el aparato de mayores dimensiones del que dispone su unidad. Según el informe, incorpora cámaras destinadas a realizar trabajos de fotometría y planimetría, además de obtener imágenes tridimensionales.

A este equipo se suman dos drones Matrice 4T, considerados de "última adquisición", que incorporan cámaras térmicas de mayor calidad que las utilizadas en modelos anteriores.

La Policía Nacional también ha reforzado sus medios de protección frente a aeronaves no tripuladas mediante un sistema C-UAS, diseñado para contrarrestar drones, y una escopeta Etrair, que emplea tecnología de inhibición electrónica.

Estos dispositivos forman parte de los recursos materiales incorporados para mejorar la seguridad de Ceuta tras los acontecimientos registrados en julio.

Nuevos equipos de transmisión

La relación de material enviada a la jueza María Tardón incluye igualmente una batería externa o Power Bank, destinada a suministrar energía a los dispositivos electrónicos empleados durante los operativos.

Según la descripción policial, se trata de una "batería portátil que almacena energía eléctrica para cargar los distintos dispositivos necesarios, para el correcto desempeño de la operativa relacionada".

Por último, la Policía ha incorporado tres mochilas de transmisiones que permiten visualizar las operaciones desde los centros encargados de supervisarlas.

Estos equipos facilitan el seguimiento de las actuaciones desde un centro de coordinación (Cecor) o un centro de mando (Ceman), dependiendo de las necesidades de cada operativo.

La documentación trasladada a la Audiencia Nacional refleja así la ampliación de los recursos tecnológicos desplegados en Ceuta tras los acontecimientos de julio, con nuevos sistemas de comunicación, vigilancia aérea y protección frente a drones.