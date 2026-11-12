La UCO detecta un pago de 400.000 euros al exchófer de Sánchez por ser el correo de dinero entre Aldama y Ábalos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado al conocido como chófer de Pedro Sánchez en Andalucía durante las primarias de 2017 como el correo que trasladaba los presuntos fondos ilícitos del empresario Víctor de Aldama hacia el exministro José Luis Ábalos. A cambio, el exchófer del líder socialista habría recibido un chalet en Córdoba por valor de 400.000 euros.

Los investigadores de la Guardia Civil detuvieron la pasada semana a seis personas que formarían parte de la trama de blanqueo que habría desarrollado el exsecretario de Organización del PSOE para canalizar los fondos ilícitos procedentes de las mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo. El principal detenido fue Cristian Corvillo, un acérrimo defensor de Sánchez en el Partido Socialista de Córdoba que le acompañó en la campaña para volver a la Secretaría General del PSOE.

En un informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores informan al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional del papel que habría tenido Corvillo en la presunta trama de blanqueo de capitales: habría servido como correo para trasladar los fondos desde las empresas de Víctor de Aldama al exministro y al que fuera su asesor, Koldo García. Esto se habría producido después de un distanciamiento entre Aldama y Koldo que los propios protagonistas describieron en el juicio en el que fueron condenados en el Tribunal Supremo. Estos aseguraron que Koldo tuvo un encontronazo físico con la seguridad de Aldama y que su relación se enfrió.

"Corvillo habría mediado entre Ábalos-Koldo y Aldama, en el momento en el que habrían comenzado a deteriorarse las relaciones, en tanto que Corvillo habría actuado como vía de acceso al ámbito de influencia de Ábalos, mientras que Aldama habría mantenido un interés directo. Asimismo, Corvillo habría facilitado de forma coetánea la entrega de dinero en efectivo de ALDAMA al exministro, lo que refuerza la hipótesis de su papel como intermediario entre ambos, dado que en las conversaciones utilizan expresiones como 'fotocopias' y 'bolígrafos' que tendrían un mismo significado: dinero en efectivo, en consonancia con lo expuesto en el Informe nº 157/2025, los investigados recurrirían a una terminología codificada para referirse a fondos en metálico", explica un escrito de la Fiscalía Anticorrupción que hace referencia a los informes de la UCO.

A cambio de este papel en la presunta trama, Corvillo habría recibido una contraprestación en especie: un chalet en Córdoba cuyo valor rozaría los 400.000 euros. Corvillo habría estado viviendo en este chalet, de hecho, fue detenido en el domicilio el pasado jueves. "Se exponen los indicios que apuntan a que la puesta a disposición de una vivienda a favor de CORVILLO, lo que podría constituir una contraprestación en especie vinculada a su participación en las actividades de la organización criminal investigada. La vivienda en cuestión es la que se denomina 'Casa de Celia Cruz'. Se expone todo el proceso de compra", asevera el escrito de la Fiscalía.

"Constan transferencias desde cuentas en Portugal, titularidad de sociedades ligadas a Aldama como Atmósfera Audaz Unipessoal LDA, para el pago del precio de la compraventa por 399.900 euros. El intercambio de mensajes entre Corvillo y Aldama fue coetáneo con los relativos a la entrega de dinero en efectivo indicados en el anterior apartado. El importe total de los pagos documentados asciende a 245.498 euros, sin que, a día de hoy, pueda confirmarse que se haya satisfecho la totalidad de las cantidades previstas en el contrato para formalizar la compraventa", asevera la Fiscalía dejando abierta la puerta a que la trama realizase más contraprestaciones al que habría sido el correo del dinero en efectivo desde la pérdida de confianza de Koldo y Aldama.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com