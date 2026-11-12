La UCO intercepta mensajes que acreditan la relación directa entre Corvillo y Pedro Sánchez

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recogido en un informe las conversaciones mantenidas entre el empresario Víctor de Aldama y el ex chófer de Pedro Sanchez Cristian Corvillo.

"Por último, se ha localizado una conversación entre CORVILLO y ALDAMA que resulta reveladora tanto del grado de vinculación de CORVILLO con el PSOE, al referir mantener una interlocución directa con el secretario general del partido y presidente del Gobierno de España, Pedro SANCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, como de su conocimiento de los asuntos relacionados con ÁBALOS, sobre los que trata directamente con él. El día 19 de abril de 2023, CORVILLO informó a ALDAMA de la situación en que se encontraban diversos asuntos que tenían en común. Entre ellos, le comunicó que tenía previsto reunirse con el presidente'', señala el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"Tal y como se desprende del mensaje arriba reseñado, Corvillo le indicó que el presidente se desplazaría hasta Córdoba al día siguiente y que mantendría una reunión privada con él, añadiendo que había sido "oscar López" quien le había llamado", apunta la UCO.

"Al día siguiente, coincidiendo con la fecha prevista para el encuentro, Corvillo indicó a Aldama cómo se había desarrollado la reunión, valorándola muy positivamente al señalar que había ido 'de lujo lujo'. Asimismo, precisó que el motivo del encuentro había sido hablar del 'jefe', término utilizado para referirse a Ábalos", precisan desde la Benemérita.

"A continuación, se produjo un intercambio de mensajes que permite constatar que el encuentro habría tenido lugar con Pedro SÁNCHEZ, sin la presencia de terceras personas, y que se habría prolongado durante aproximadamente 35 minutos. En cuanto a su contenido, habrían abordado tanto cuestiones personales, como asuntos relacionados con Ábalos", especifica la Unidad.

(Noticia en ampliación)

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