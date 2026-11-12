La UCO requiere documentación al Tribunal de Cuentas sobre la financiación ilegal del PSOE

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han presentado esta mañana en el Tribunal de Cuentas para pedir información sobre las presuntas irregularidades en las donaciones del PSOE que analiza este órgano.

En el mismo Tribunal de Cuentas se está llevando a cabo un operativo, en colaboración con la Fiscalía Europea, en la sede del Tribunal de Cuentas en la calle Padre Damián, en Madrid, y en el Ministerio de Igualdad por el funcionamiento de las polémicas pulseras antimaltrato. En septiembre de 2025 se conoció que en la memoria anual de la Fiscalía hubo un fallo en el traspaso de datos tras el cambio de una de las empresas que gestionaban estos brazaletes y que durante meses no se pudo acceder a los registros de ubicación de los maltratadores anteriores al cambio.

Según ha podido saber Libertad Digital, los agentes de la Benemérita están pidiendo información al órgano contable en el marco de la investigación que se encuentra realizando el titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, sobre el sistema de reembolso en efectivo del PSOE de pagos adelantados por sus cargos.

Causa secreta

En cuanto a los pagos del PSOE, el juez de la Audiencia Nacional decidió abrir a finales de 2025 una pieza secreta con la información que reclamaban al partido sobre sus pagos en metálico. Los datos aportados por el Partido Socialista afectan a cargos, trabajadores y diferentes personas en el partido, por lo que el juez estimó "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

En esta causa el Partido Socialista entregó al juez un pendrive con un listado y los justificantes de los pagos en metálico efectuados a dirigentes, trabajadores y simpatizantes entre los años 2017 y 2024.

Ismael Moreno también acordó abrir esta pieza separada a instancias del magistrado del Tribunal Supremo que instruyó parte de la causa cuando José Luis Ábalos era diputado y pesaba la sospecha sobre él y su exasesor Koldo García de que pudieron aprovechar la falta de controles dentro del Partido Socialista para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Operación en Igualdad a instancias de la Fiscalía Europea

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) están efectuando este la operación también en el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo por las pulseras antimaltrato.

La Fiscalía Europea abría de oficio la semana pasada una investigación sobre el posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que dejó 69 víctimas mortales. En colaboración con la UCO, se solicitaba documentación a ADIF, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas. Precisamente, el tribunal que preside Chicano aprobó en diciembre de 2025 un informe sobre los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la operación está dirigida por la Fiscalía Europea. Agentes de la UCO se han personado en la sede del Tribunal de Cuentas en la madrileña calle de Padre Damián y en el Ministerio de Igualdad para hacer un requerimiento de información. En caso de no obtener la documentación solicitada, se efectuaría una entrada y registro.

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