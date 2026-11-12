Los loteros, sobre el castigo publicitario a esRadio: "No nos extraña porque conocemos cómo están funcionando"

Loterías y Apuestas del Estado, presidida por el socialista andaluz Jesús Huerta Almendro, lleva años castigando a esRadio en el reparto publicitario que marca la ley. En el último ejercicio completo ya acabado de 2025, Loterías asignó a la cadena SER más de 3,35 millones de euros en publicidad y a esRadio, la cuarta emisora privada nacional más importante, 27.930,31 euros. 120 veces menos que lo que recibió la Cadena SER, teniendo seis veces menos de audiencia, si damos por buenos los datos del EGM.

Preguntados por esta situación, a los loteros no les sorprende. "Viendo cómo tratan a su propia red de ventas, que es la que sostiene su negocio, sólo te puedo decir que no me extraña, porque conocemos cómo están funcionando en los últimos tiempos", ha respondido Jon Urkiola, presidente de Defensa Digital.

Tampoco le extraña al presidente de ANAPAL, Borja Muñiz, porque "hay cierta similitud" con su problemática. En su opinión, el reparto discriminatorio de la publicidad de Loterías sin contar con los datos objetivos de audiencia, demuestra que algo no se está haciendo bien: "una empresa estatal debería ser igualitaria en lo que es la inversión publicitaria en los diferentes medios y no destacar a unos por encima de otros". "Evidentemente hay un agravio comparativo que no está bien y que viene a ser similar al que sufrimos nosotros", añade.

Y es que las administraciones de loterías están en pie de guerra contra el colocado por María Jesús Montero por la estrategia de asfixia que está llevando a cabo contra estos pequeños empresarios. Un hecho que está siendo olvidado por muchos grandes medios de comunicación. Desde el sector achacan precisamente este silencio informativo al reparto de la publicidad institucional. Este medio ya se hizo eco en el pasado de la delicada situación que atraviesan los loteros y vuelve a hacerlo de nuevo pese a las consecuencias que pueda tener en futuros castigos políticos desde la administración pública.

Las claves del enfrentamiento

Las administraciones de lotería han dicho basta y a las puertas del sorteo más importante del año, denuncian que mientras la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) continúa obteniendo miles de millones de euros de beneficio, ellos atraviesan la mayor "crisis de rentabilidad" en décadas.

Los loteros son el eslabón más débil de la cadena a pesar de que ellos son los que soportan todos los costes de explotación de mantener una red presencial en toda España. "Los costes no recaen en la SELAE. Recaen en cada uno de los 11.000 autónomos que mantenemos esa presencialidad y el comercio en todo el territorio nacional", denuncia en Libertad Digital el presidente de la asociación de administraciones de lotería Defensa Digital (DEDIT). "Si el coste de explotación de mantener esa red recayera en la cuenta de explotación de Loterías, te aseguro que el producto no hubiera sufrido esta devaluación. Pero claro, ellos siguen teniendo 2.800 millones de euros de beneficio".

7.000 primitivas al mes para pagar la cuota de autónomo

Basta un par de ejemplos para hacerse una idea de lo que están padeciendo los administradores de lotería. Sólo para pagar la cuota mínima de autónomos de 400 euros mensuales, un punto de venta de loterías tiene que vender 7.000 primitivas al mes. Otro ejemplo: para que una administración resulte viable, necesita facturar al menos 62.000 euros mensuales en productos de SELAE. Solo así puede afrontar gastos básicos como la cuota de autónomos, el alquiler del local, el salario de un empleado, los suministros o las telecomunicaciones.

ANAPAL, una de las principales organizaciones de administraciones de lotería, rompió relaciones con SELAE el pasado mes de abril ante la falta de soluciones. Su presidente, Borja Muñiz Urteaga, también denuncia en Libertad Digital que la situación es "catastrófica". "Cada vez hay más puntos de venta que lo están pasando realmente mal y están con riesgo de cierre".

Se quejan de que en las últimas dos décadas, "la luz, el agua… todo el coste de mantener la persiana abierta se ha multiplicado por siete", mientras que los precios de los décimos y las comisiones siguen estando como en el año 2002.

El modelo económico diseñado por Loterías acumula más de veinte años de antigüedad y mientras el operador público ha incrementado el número de sorteos y nuevos productos, asfixia a su red de ventas con un sistema de retribución completamente desfasado. "Tenemos 103 sorteos de Lotería Nacional al año. 102 se comisionan al 6% y el de Navidad, que es el que más dinero invertimos, más personal contratamos y más responsabilidad tenemos, se nos penaliza y se nos castiga a un 4,5%", denuncia el presidente de ANAPAL.

Pero hay más quejas contra SELAE. Según denuncia el sector, ahora el presidente del organismo público, Jesús Huerta Almendro, les está amenazando con "imponer un monopolio digital" que concentraría toda la comercialización online en su propia plataforma y que a ellos les restaría hasta un 30% de la facturación que obtienen a través de sus canales digitales.

La batalla por los 1.500 millones del negocio digital

Durante los últimos 25 años, las administraciones han desarrollado sus propias páginas web y plataformas para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y poder sobrevivir en un entorno cada vez más hostil. Ese mercado, tal y como confiesa el presidente de Defensa Digital, "lo hemos desarrollado con nuestro emprendimiento, nuestra inversión, con prueba y error, con beneficios para nosotros, pero también para Loterías y Apuestas del Estado".

Según los datos aportados por Jon Urkiola, estos canales ya comercializan 1.500 millones de euros anuales en productos de Loterías, lo que representa más de un 15% de las ventas totales. Estos pequeños empresarios se quejan de que Loterías quiere modificar ese modelo ya implantado y consolidado a lo largo de los años, para concentrar toda la comercialización digital bajo su propia página web que ahora no llega a los 400 millones de venta.

Urkiola considera especialmente contradictorio que una empresa pública cuya red comercial depende de miles de autónomos pretenda competir ahora con ellos en el terreno digital. "Lo que quiere Loterías es quedarse con el negocio. Que no pase por ninguna administración de lotería". El presidente de ANAPAL también pide una solución. "La digitalización no deja de ser una vía de escape para nosotros. Cada vez hay menos gente que compra en ventanilla. Las administraciones llevamos trabajando más de un cuarto de siglo, invirtiendo en esa digitalización, creando una cartera de clientes, buscando la tecnología, si ahora se nos quiere limitar o cortar es todavía peor. Es añadir más a esta sangría que estamos sufriendo desde hace muchos años".

Ruptura de relaciones y protestas

La indignación ha llevado a las principales asociaciones del sector a endurecer su enfrentamiento con Loterías y Apuestas del Estado. "Hay cero diálogo. Cero avances en ninguno de los temas estratégicos", señala el presidente de Defensa Digital, por eso, en la presentación del décimo de Navidad, las administraciones de lotería salieron a la calle, por primera vez en la historia. La semana pasada, estas mismas agrupaciones se plantaron y tampoco acudieron a la presentación del sorteo de Navidad.

Reclaman al presidente de Loterías y Apuestas del Estado que haga su trabajo y se siente a dialogar. "Nos dicen que si protestamos no hay diálogo. Que no se puede hacer un diálogo protestando. Pero es que tampoco dialogan no protestando", se queja Urkiola. "Yo protesto para reclamar mis derechos y entonces ¿no dialogas? O ¿no dialogas de ninguna de las maneras?", añade.

El sentir de los loteros se resume perfectamente en estas palabras de Urkiola: "Nosotros somos un conjunto de autónomos que lo que estamos reclamando son unas condiciones dignas para seguir realizando nuestro trabajo y seguir aportando beneficio a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Nosotros no estamos pidiendo ayudas, ni subvenciones. Nosotros no estamos diciendo 'comparte con nosotros', no. Lo que decimos es páganos dignamente el trabajo que realizamos. Ya no somos sus esbirros. Lo siento mucho. La red de ventas se ha plantado. Les guste o no les guste. Y no les gusta".

¿Subirá el décimo de Navidad?

La Lotería de Navidad tiene más de dos siglos de historia y a lo largo de todos estos años su precio ha ido cambiando y adaptándose a los nuevos tiempos. Sin embargo, el coste de un décimo del Sorteo Extraordinario se mantiene inalterable en los 20 euros desde que España abandonó la peseta en 2002.

El 10 de noviembre de 2022, el presidente de Loterías, Jesús Huerta Almendro, bromeó con la subida del décimo de Navidad.

Han pasado cuatro años desde estas declaraciones, en las que Huerta Almendro admitió que "en los últimos 22 años, lo único que no ha subido ha sido el precio de la Lotería" y que "en algún momento tendrá que subir". Cuatro años en los que el presidente de Loterías sigue haciendo oídos sordos a esta reivindicación del sector.

De momento, lo único que ha subido en los últimos 8 años que lleva en el cargo, ha sido su sueldo. Cuando llegó a la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado en 2018 tenía un sueldo de 214.221 euros. A falta de actualizar su retribución en 2026, el año pasado cobró 258.786,85 euros.

Llamamiento desesperado de los loteros

Los loteros consideran que está en juego mucho más que sus negocios. Está en juego el futuro de una red comercial con implantación en toda España que sostiene buena parte de la facturación y los beneficios de una empresa pública que no les escucha.

Ante este escenario, el presidente de DEDIT ha lanzado un mensaje directo a los consumidores: pide que dejen de comprar a través de la página web oficial de SELAE y que recurran a las administraciones de sus barrios y pueblos o a las plataformas digitales vinculadas a los puntos de venta.

"Nosotros somos autónomos, igual que el carnicero o el albañil, igual que el que va a la fábrica todos los días a las 7 de la mañana. Lo único que hacemos es buscarnos la vida", dice Urkiola. "Yo lo único que pido al ciudadano y cliente de lotería que vaya físicamente al punto de venta de su barrio, de su pueblo o de su centro comercial. Y en el caso de que le guste comprar desde el móvil o el ordenador, utilice las páginas web de las administraciones y las plataformas que ponen en contacto a los usuarios con los loteros". "Eso es nuestro futuro y es la única forma de que el modelo de las administraciones de lotería siga siendo sostenible en el tiempo".