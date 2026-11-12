Luis Herrero, sobre el funeral de Urda: "Utilizar a las víctimas para la contienda política es una indignidad"

Luis Herrero, director de En Casa de Herrero, en esRadio, dedicó el editorial del martes, 10 de noviembre de 2026, al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda. Según explicó, en la reunión de la mañana con su equipo "ha habido un consenso general diciendo que hoy es el día de las víctimas", las del accidente que, recordó, "se cobró 69 víctimas mortales". El funeral se oficiaba esa tarde a las 19:00 en la catedral de Toledo. Herrero centró su crítica en dos ausencias: la de Pedro Sánchez y la de Santiago Abascal (escúchalo en esRadio).

Búsquese otra excusa

"Yo creo que estamos aquí poniendo el foco en Sánchez, pero Sánchez no va a ser el único ausente. Sánchez no va a estar", señaló. Para él, lo más grave es que, "cuando dice por qué no va a estar, no nos dice la verdad". A su juicio, el presidente no acude porque "sabe que es meterse en un corral complicado", ya que la gente tiene "la sensación de que el Gobierno que preside Sánchez ha dejado el sistema ferroviario hecho un asco".

El programa recuperó las palabras de Sánchez de la noche anterior, mientras Abascal estaba en La Revuelta: "Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales. Nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente". Sánchez añadió que el Gobierno estaría representado por el vicepresidente Cuerpo y por la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Herrero respondió que "quede claro que está mintiendo". Según recordó, el presidente acudió a los funerales de Sassoli, Guillermo Fernández Vara y Montserrat Caballé, además de a la inauguración de la Sagrada Familia junto al Papa. "Por lo tanto, búsquese otra excusa".

Si vale para ti, vale para los demás

El segundo argumento le importaba más. "Si a ti te parece que no está bien que una persona como tú vaya a un funeral católico porque considera que no es su sitio, ¿por qué va el vicepresidente? O ¿por qué van tres ministras?", planteó. "Si vale para ti, vale para los demás, digo yo".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, un periodista preguntó a la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, por qué Sánchez no iba a este funeral si había estado en otros oficios religiosos. Según Herrero, "Elma Saiz no tenía ni la más remota idea de cómo justificarlo". Saiz respondió que "el funeral se hace para honrar la memoria de las víctimas con el profundo respeto que transmite el Gobierno, que va a estar con una alta representación", con el vicepresidente Cuerpo y las ministras Tolón, García y Robles, y añadió: "Este Gobierno, liderado por su presidente, es lo que manifiesta, ese máximo respeto y ese trabajo incansable siempre con las víctimas en el centro de toda la acción del Gobierno".

"Les recuerdo que la pregunta era, '¿Por qué no va a este funeral?'", replicó Herrero, para quien la respuesta "no tiene nada que ver con la pregunta que le han formulado". Lo describió como una táctica habitual de los portavoces: "yo silbo El puente sobre el río Kwai, miro el artesonado del techo y disimulo todo lo que puedo".

El programa también recuperó la respuesta de Emiliano García-Page, que a Herrero le pareció "bastante razonable". "Respeto todas las posiciones", dijo el presidente castellanomanchego, que recordó que la representación del Estado no la ostentaría el vicepresidente ni ningún ministro: "La va a ostentar su majestad los reyes".

Se me llevan los demonios

Herrero se detuvo en el argumento del Ejecutivo: "el Gobierno sostiene que no es un problema de ir, que es un problema de actuar". "Y esto es algo que a mí me encocora y además bastante", admitió.

Según relató, el presidente de la plataforma de víctimas de Angrois contó al programa hace dos semanas que habían pedido audiencia con Puente cuando llegó al Ministerio de Transportes, y que no les recibió. "A las víctimas del accidente ferroviario más grave de la historia de España ni siquiera las recibió", subrayó. Añadió que las víctimas de Adamuz también pidieron audiencia y que el ministro "tampoco las recibió".

"A pesar de eso, fíjense, el discurso del Gobierno es que siempre ha estado con las víctimas. Y a mí, cuando me toman por imbécil y cuando cogen a las víctimas como moneda de cambio en la batalla política, se me llevan los demonios".

Pues te pones en la última fila

"No sería justo que habláramos de Sánchez, que no va a estar, y que no habláramos de Abascal, que no va a estar", continuó. "Yo no soy muy partidario de los funerales de Estado, de los grandes funerales, en este tipo de sucesos", explicó Abascal, que prefiere dejar a las familias despedir a sus muertos en la intimidad porque cree "que los políticos muchas veces solo entorpecemos".

Herrero se dirigió a él directamente: "Has tenido que enterrar a un montón de compañeros tuyos que han sido víctimas de atentados terroristas, ¿quieres decir que nunca has ido a rezar por ellos a un templo católico?". "¿De verdad quieres hacerme creer eso? Porque no me lo creo".

Recordó que en La Revuelta Abascal había explicado que no secunda los minutos de silencio por la violencia machista: "Yo, cuando se produce una víctima, lo que hago es rezar por ella". "¿Te parece que es una mala ocasión un funeral en la catedral para rezar por las víctimas? ¿Que no te quieres poner en un sitio destacado para que no digan que vas a chupar cámara? Pues te pones en la última fila, tío", le espetó Herrero.

A su juicio, "habría que meterse con Abascal por la misma razón, exactamente por la misma". Rechazó que fuera equidistancia: "les digo lo que honradamente pienso. Y pienso que utilizar a las víctimas para la contienda política es una indignidad". Lo atribuyó a que "estamos en campaña electoral, faltan 19 días para las elecciones".

Se lo podía haber ahorrado

Herrero valoró que el Partido Popular no hubiera hecho "una gran alharaca" con el asunto, "pero hay gente que no se puede callar". El programa recuperó las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado: "Hoy Sánchez dará la espantada y no acudirá al funeral de Estado que se oficiará esta tarde en Toledo en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda". Tellado añadió que lo haría "sencilla y llanamente porque es un presidente cobarde".

"Lo ha dicho Tellado, mi obligación es que sepan que esto es lo que ha dicho Tellado. A mí me parece que se lo podía haber ahorrado, pero es una opinión absolutamente personal", concluyó Herrero.