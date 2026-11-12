Melilla, obligada a acoger a 340 menores inmigrantes, el cuádruple de su capacidad máxima

A pesar de que el Gobierno se empeñe en desviar el foco de los problemas que atraviesan las dos ciudades autónomas de España, los centros de protección de la Ciudad Autónoma de Melilla continúan en una situación límite. En la actualidad, las instalaciones albergan a unos 340 menores extranjeros no acompañados, una cifra que cuadruplica la capacidad máxima fijada en 84 plazas. La falta de agilidad de la Administración central y las trabas burocráticas están impidiendo descongestionar unos centros que ya se encontraban desbordados antes de la invasión.

En rueda de prensa, la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, ha explicado que el ritmo de los traslados de estos menores hacia la península no responde únicamente a la gestión del Ejecutivo local, administración que ostenta su tutela. Mohamed ha aclarado que los propios trabajadores encargados de atender y documentar a los inmigrantes son los mismos que deben desplazarse para acompañarlos a otras comunidades autónomas, un trámite logístico complejo que depende directamente de la coordinación con la Delegación del Gobierno.

Bloqueo burocrático dependiente, una vez más, del Ejecutivo

A la saturación de los centros se suma el parón en las obras de mejora de las infraestructuras existentes, objeto de duras críticas por parte de varias ONG. La Ciudad Autónoma tiene proyectada la reforma del Fuerte de la Purísima para optimizar la atención de las instalaciones, pero la actuación se encuentra completamente paralizada a la espera de una licencia del Ministerio de Cultura, justificada por el valor patrimonial del inmueble.

Desde el Gobierno melillense, la indignación con el Ejecutivo central es manifiesta. El consejero de Fomento, Miguel Marín, ha responsabilizado directamente a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, por haber derivado este trámite al Ministerio cuando, según sostiene, la competencia recae exclusivamente en el ámbito local a través de la Comisión de Patrimonio.

"Lleva meses este documento esperando a que contesten. Todo lo que tocan lo convierten en un desastre", ha denunciado Marín sobre la gestión de la Delegación. El consejero ha recordado que el Fuerte de la Purísima responde a una concesión del Ministerio de Defensa —que a su vez ha elevado el expediente a Cultura—, lo que deja a la administración autonómica con las manos atadas a la espera de que el Ejecutivo resuelva el trámite.