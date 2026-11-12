Octavi Vilà releva a Omella: un perfil que no hará sombra a Cobo en su carrera hacia la CEE

La Nunciatura Apostólica en España y Andorra comunicó, el 11 de noviembre, el nombramiento como arzobispo de Barcelona de Octavi Vilà i Mayo.

El cardenal Juan José Omella había puesto su cargo a disposición del papa Francisco en abril del 2021 cuando cumplió los 75 años, conforme a lo establecido en el canon 401 §1 del Código de Derecho Canónico. Francisco no la aceptó y continuó en el cargo de forma provisional debido a varios hechos que retrasaron la aceptación de su renuncia. Con 80 años, dicho relevo se ha producido, una vez realizada la visita de León XIV a Barcelona el pasado mes de junio.

El anuncio del nombramiento de Octavi Vilà como nuevo arzobispo de Barcelona llega tras semanas de rumores y especulaciones sobre quién iba a ocupar una de las sedes episcopales más importantes de España.

Vilà, de 64 años (cumplirá 65 el 11 de diciembre) tiene una carrera meteórica. En julio de 2005, tomó el hábito como monje cisterciense de Santa María de Poblet. Fue ordenado sacerdote el 1 de mayo de 2015, y el 3 de diciembre de ese mismo año, fue elegido abad de Poblet hasta 2024, cuando el papa Francisco lo nombró como obispo de Gerona. Un nombramiento que llamó la atención porque Vilà tenía una breve trayectoria eclesiástica y, sobre todo, no contaba con experiencia pastoral. Dos años después, ocupará una archidiócesis tan importante como compleja como es la de Barcelona.

De Vilà destacan su perfil de "sensibilidad catalanista" que nunca ha ocultado, de su amistad con Carles Puigdemont (que jamás disimuló su inquina personal hacia Omella) y del que señalan como el candidato preferido por la Generalidad. Vilà tomará posesión canónica de la archidiócesis en la Catedral de Barcelona en la basílica de la Sagrada Familia el 19 de diciembre, ya que las obras de restauración de la catedral impiden acoger a una asamblea numerosa para una celebración de esta índole.

La Santa Seu ha fet públic, aquest matí, que el papa Lleó XIV m'ha nomenat arquebisbe de Barcelona. Acullo aquesta nova responsabilitat amb esperit de servei, amb humilitat i amb confiança en el Senyor, disposat a continuar servint l'Església allà on se'm demana. pic.twitter.com/H8yt9Hm7l6 — fra Octavi Vilà (@fraoctavi) November 11, 2026

¿Es un nombramiento que habla del futuro de la Iglesia española? Sin duda. Entre los nombres que se barajaban para sustituir al cardenal Omella sonaban, entre otros, el del arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, e incluso el del arzobispo de Sevilla, el conquense José Ángel Saiz Meneses que pasó gran parte de su trayectoria episcopal en Cataluña, donde fue obispo auxiliar de Barcelona y, más tarde, obispo de Tarrasa, aunque su edad, 70 años, jugaba en su contra. También sonaba el del obispo de Tortosa, Sergi Gordo, antiguo obispo auxiliar de Barcelona bajo el mandato de Omella o el del obispo de Solsona, Francesc Conesa, visto como un perfil de consenso.

Fue a principios de octubre cuando sonó con fuerza el nombre de Octavi Vilà como candidato de Omella y Cobo con un claro objetivo: el de Vilà es un perfil discreto, no tan fuerte como el de Saiz Meneses o Benavent, y que no hará sombra a Cobo en su carrera hacia la presidencia de la Conferencia Episcopal Española, cuyas elecciones se celebrarán en la primavera de 2028.

Aunque Cobo se retiró en 2024 de la carrera a la presidencia que acabó ocupando el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, se trata del único cargo que le falta al cardenal de Madrid en su fulgurante carrera, y que se asemeja mucho a la de Vilà. Cuando José Cobo asumió la archidiócesis de Madrid hace tres años pasó de mantener un perfil bajo, casi desconocido, como obispo auxiliar de Madrid a dirigir no solo la diócesis más importante de España, sino ser creado cardenal y, además, nombrado para dos dicasterios romanos, uno de ellos el de los Obispos, es decir, el departamento de la Curia Romana encargado de ayudar al Papa en todo lo relacionado con el nombramiento y la labor pastoral de los obispos en la Iglesia.

Con Luis Argüello que, por edad, ya no podrá presentarse, Cobo, a quien muchos señalan como el hombre de León XIV, aunque también decían que lo era de Francisco, tiene todo a su favor para ocupar dicha presidencia.

El nombramiento de Vilà no es el único que ha puesto en marcha el nuncio de Su Santidad, Piero Pioppo, que tiene entre sus funciones buscar candidatos para las distintas sedes episcopales. Tras el nombramiento de Fernando Murga Gómez y Andrés Martínez Esteban como obispos auxiliares de Madrid, y el de Octavi Vilà, quedan pendientes los nombramientos de los nuevos obispos de Cartagena, Cuenca, Mallorca, Segorbe-Castellón, Teruel, Cádiz y Ceuta.

Asimismo, en España solo hay dos cardenales, Omella, que por edad ya no puede ser elector en caso de cónclave y Cobo, el único cardenal en ejercicio en una diócesis española. Si Francisco creó cardenales a los arzobispos de Sevilla o Valladolid. ¿Creará León XIV como cardenal a Vilà?