Operación de la UCO en el Tribunal de Cuentas por el accidente de Urda y en Igualdad por las pulseras antimaltrato

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) están efectuando este jueves una operación en el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano por el accidente de Urda (Toledo) que dejó 69 víctimas mortales y en el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo por las pulseras antimaltrato.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que la operación está dirigida por la Fiscalía Europea. Agentes de la UCO se han personado en la sede del Tribunal de Cuentas en la madrileña calle de Padre Damián y en el Ministerio de Igualdad..

La Fiscalía Europea abría de oficio la semana pasada una investigación sobre el posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de AVE Madrid-Sevilla en el marco del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que dejó 69 víctimas mortales. En colaboración con la UCO, se solicitaba documentación a ADIF, a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y al Tribunal de Cuentas. Precisamente, el tribunal que preside Chicano aprobó en diciembre de 2025 un informe sobre los contratos de ADIF y Adif-Alta Velocidad con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE.

Tal y como publicó LD, la dejación del Tribunal de Cuentas propició la actuación de la Fiscalía Europea tras no investigar "a fondo" los contratos suscritos por ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) con fondos procedentes de la UE.

Por otro lado, respecto a las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad, en septiembre de 2025 estalló una polémica tras conocerse en la memoria anual de la Fiscalía que hubo un fallo en el traspaso de datos históricos tras un cambio de la empresa gestora de los brazaletes y que durante meses no se pudo acceder a los registros de ubicación de los maltratadores anteriores a esa fecha.

Como consecuencia de esta negligencia, en muchos juicios por quebrantamiento de la orden de alejamiento no se pudieron aportar pruebas GPS fiables lo que acarreó sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores. La Fiscalía habló de "potencial desprotección". Las "pulseras antimaltrato" son dispositivos telemáticos de control de agresores con órdenes de alejamiento en casos de violencia de género. Los gestiona el Ministerio de Igualdad, actualmente dirigido por Ana Redondo.

Ana Redondo y el Ministerio defendieron que la seguridad de las víctimas no se vio comprometida, que el sistema "salva vidas cada día", que no hubo asesinatos de mujeres portando el dispositivo en 2023-2024, y que los fallos fueron puntuales/técnicos de migración. La oposición, sobre todo PP y Vox, pidió su dimisión, la reprobó en el Congreso y la acusó de negligencia o de ser "cómplice". Precisamente, el Tribunal de Cuentas anunció la fiscalización sobre la contratación y gestión de las pulseras para 2026.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com