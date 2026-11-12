Óscar Puente se aburre y hace campaña por su "puto amo"

Óscar Puente ha vuelto a la actividad en redes sociales después de permanecer casi una semana en silencio. Lo ha hecho para salir en defensa de Pedro Sánchez, después de que Pablo Motos anunciara que el presidente del Gobierno había rechazado la invitación para acudir a El Hormiguero. El ministro de Transportes, que apenas ha escrito un mensaje desde que anunció su dimisión, ha aprovechado la ocasión para reivindicar al jefe del Ejecutivo.

"Al final, el único que dará la cara en todas partes es ese al que llaman dictador", escribió Puente. El mensaje llegó media hora después de que Pablo Motos explicara que había insistido durante más de un mes para conseguir la entrevista, pero que Sánchez había decidido no acudir.

Al final, el único que dará la cara en todas partes es ese al que llaman dictador. — Óscar Puente (@oscar_puente_) November 11, 2026

Sánchez rechaza la invitación de Pablo Motos

Antes de comenzar el programa, cuyo invitado era Alberto Núñez Feijóo, Motos explicó que el presidente había rechazado la propuesta de entrevista. "Le hemos insistido durante más de un mes, pero ha decidido no hacerlo", señaló el presentador, que calificó la decisión de "torpeza política" y también de "cobardía".

Pablo Motos detalló algunas de las preguntas que tenía preparadas para Sánchez. Entre ellas, quiso saber por qué había pasado 24 días de vacaciones mientras, según sus palabras, España estaba siendo invadida, en referencia a la crisis de Ceuta.

Pedro Sánchez ha decidido no aceptar nuestra invitación #FeijóoEH pic.twitter.com/dTIqSA1Ylo — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2026

También planteó cuestiones sobre José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, así como sobre las informaciones relativas a Leire Díez y sus supuestas gestiones con personas vinculadas al narcotráfico.

El presentador mencionó además la situación de Carles Puigdemont, la posición del Gobierno sobre el Sáhara y su postura ante la okupación. Tampoco dejó fuera la gestión de la DANA, la erupción del volcán de La Palma y los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda.

"Me hubiera gustado preguntarle por qué siempre que hay un problema real en el que hay que ser eficaz, como la DANA o el volcán de La Palma, el accidente de Adamuz, el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, los ciudadanos se sienten absolutamente abandonados a su suerte, mientras que el Gobierno dice que lo está haciendo todo bien", reprochó Motos.

Una actividad en redes muy reducida desde su dimisión

La intervención de Puente llama la atención por el prolongado silencio que había mantenido en sus redes sociales. Desde que anunció su dimisión, el pasado 3 de noviembre, apenas había publicado un mensaje, el 5 de noviembre, pese a que antes era un usuario especialmente activo.

Su salida del Ministerio de Transportes llegó después de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, que sumaron 116 víctimas mortales. En su comparecencia parlamentaria, de más de cuatro horas, Puente defendió su gestión y rechazó las críticas de la oposición antes de anunciar que abandonaba el cargo.

Según explicó entonces, había comunicado su decisión a Pedro Sánchez pocos minutos antes, aunque aseguró que había tomado la determinación en los primeros momentos posteriores a la tragedia.

El ministro que elogió al "puto amo"

La defensa pública que Puente ha vuelto a hacer del presidente encaja con los elogios que le dedicó en abril de 2024, cuando Sánchez se tomó cinco días de reflexión para decidir si continuaba al frente del Gobierno.

Durante un congreso de los socialistas gallegos, el entonces ministro de Transportes defendió la continuidad del líder del PSOE. Comparó a Sánchez con Felipe González y aseguró que, mientras el expresidente socialista había tenido "mucho predicamento en el exterior", el actual jefe del Ejecutivo era directamente "el puto amo".

"Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad", afirmó Puente ante los aplausos de los asistentes. Dos años después, el ministro vuelve a salir en defensa del presidente, esta vez a cuenta de una entrevista que Sánchez ha preferido no conceder.