Sindicatos policiales cargan contra Marlaska por culparles de los actos violentos de la huelga y exigen su dimisión

El enfado en el seno de la Policía Nacional con el Gobierno de Pedro Sánchez es mayúsculo. A la ofensiva de varios ministros para culpar a los policías de los actos violentos de la huelga general se une la actitud del Ministerio del Interior, que lejos de apoyar a sus subordinados, ha decidido abrir una investigación interna por el uso de gases lacrimógenos para disolver a los piquetes violentos que intentaban impedir el funcionamiento de Mercamadrid.

La indignación ha recorrido todo el cuerpo. Desde los mandos de la Policía Nacional, que, estén en las calles o en los despachos, organizan y dirigen los operativos para que la seguridad sea una realidad, hasta la base, es decir, los agentes que en el día a día están en las calles garantizando la seguridad y muchos de los cuales se jugaron el físico durante la huelga general para que además del derecho a la huelga se garantizasen el resto de derechos.

El presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Daniel López, ha mostrado su "profunda indignación" por la gestión que Interior ha hecho de la huelga general y ha ensalzado la planificación operativa de los mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), las Unidades de Prevención y Reacción (UPR) y otros efectivos, cuya experiencia ha permitido contener los focos críticos y proteger a ciudadanos y manifestantes pacíficos.

El máximo responsable del sindicato de mandos policiales ha censurado que se utiliza a la Policía "como moneda de cambio política" y ha reclamado que cese la desautorización pública de los profesionales que participaron en el dispositivo. En este sentido, ha criticado el anuncio de la apertura de varias investigaciones "exprés" sobre las intervenciones policiales, así como la prohibición de "herramientas esenciales" de intervención como los gases lacrimógenos.

El sindicato ha recordado que el uso de la fuerza policial es "legítimo" y está sujeto a los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad". Asimismo, ha rechazado la retirada del gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios, al considerar que deja a los agentes "vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas" y puede obligar a los policías a enfrentarse físicamente a grupos violentos.

Entre sus exigencias, el SPP ha reclamado el reconocimiento expreso a la planificación de las UIP, UPR y demás unidades desplegadas, el mantenimiento de los medios operativos de contención y garantías de seguridad para los agentes. También ha exigido respeto institucional, respaldo jurídico y el cese de las investigaciones paralelas, reclamando que se respeten los mecanismos internos de control de la Policía. "Los policías no somos el problema; somos la garantía", ha concluido.

Justicia Policial (JUPOL), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha exigido la dimisión inmediata de Fernando Grande-Marlaska por su falta de apoyo institucional a los agentes del cuerpo y por el anuncio de investigaciones internas por algunas de las actuaciones policiales durante la huelga general, algo que consideran inadmisible porque el ministro todavía guarda silencio ante el asesinato de un policía en Oviedo por una mochila-bomba.

Han recordado que los agentes trabajaron durante la jornada de huelga en escenarios de tensión, enfrentándose en algunos casos a actitudes violentas y agresiones, con la obligación de "garantizar la seguridad ciudadana, proteger los derechos de todos y actuar ante cualquier alteración del orden público", por lo que han considerado que tanto la apertura de investigaciones internas como la nueva prohibición de usar gas lacrimógeno en manifestaciones están fuera de lugar.

Respecto al uso del gas lacrimógeno, ha advertido de sus posibles consecuencias operativas. Ha recordado que este recurso permite intervenir a distancia y evitar el contacto físico directo con individuos violentos. Además, ha recordado que su uso está sometido a criterios de "necesidad, congruencia y proporcionalidad". A su juicio, eliminar esta herramienta puede obligar a recurrir a medios más contundentes, como las defensas policiales, aumentando el riesgo de lesiones para agentes y ciudadanos.

Por todo esto, JUPOL ha considerado que Marlaska ha perdido la confianza de los profesionales de la Policía Nacional y ha reclamado su dimisión, así como un respaldo institucional expreso a los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad. También ha exigido garantizar los medios técnicos y coercitivos necesarios para desarrollar su trabajo y una condena pública de las agresiones contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por último, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), otro de los sindicatos mayoritarios de la Policía, ha reclamado a Marlaska explicaciones sobre los medios y las instrucciones que recibirán las unidades de orden público ante futuros episodios de violencia, después de que haya ordenado investigar las incidencias y dejar de utilizar gases lacrimógenos. Y ha pedido que lo explique antes del próximo dispositivo policial.

Ha reclamado a Interior que se esclarezca "cada actuación cuestionada" y que la investigación examine "la cadena de mando completa", desde quienes diseñan los dispositivos hasta los agentes que ejecutan las órdenes. Asimismo, ha exigido al ministro "respaldo público, instrucciones claras y medios" para proteger a los policías. También ha recordado que "agredir a un policía es responsabilidad de quien le agrede".

El sindicato ha exigido a UGT que rectifique públicamente las declaraciones de uno de sus representantes en una cadena de televisión nacional, en las que cuestionaba el carácter democrático de la Policía Nacional. El sindicato ha considerado que se trata de una "acusación gravísima" y ha reclamado que se identifiquen las actuaciones y se aporten pruebas.

Además, ha pedido a todas las organizaciones convocantes de la huelga que realicen un pronunciamiento "inequívoco" y condenen expresamente las agresiones sufridas por los agentes durante la jornada. Entre ellas figuran UGT, CCOO, CGT y CNT, junto a otras centrales sindicales. "Los compañeros heridos merecen escuchar su respuesta", ha señalado la organización policial.