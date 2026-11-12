Tezanos se despide con un CIS que deja al PP por debajo de los 100 escaños y sin sumar mayoría con Vox

El PSOE ganará las elecciones generales y Pedro Sánchez podrá seguir en La Moncloa otros cuatro años. Así lo estima la última macroencuesta del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de Félix Tezanos, socialista reconocido por manipular las encuestas para favorecer electoralmente al Ejecutivo.

Según este último barómetro del CIS publicado este jueves por la tarde, antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el PSOE podría dispararse hasta los 143 escaños, y el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se pegaría un batacazo cayendo por debajo de los 100 escaños, perdiendo así cerca de 40 escaños respecto a las generales de 2023, en las que Sánchez revalidó el poder por la mínima.

Vox, la formación de Santiago Abascal, doblaría escaños y podría alcanzar los 65 escaños, consolidándose así como tercera fuerza política en España. Sin embargo, según esta macroencuesta, Feijóo y Abascal no sumarían mayoría absoluta en ninguno de los casos. Y es que, ni siquiera en la parte alta de la horquilla, PP y Vox llegarían a los 176 escaños. Sumarían solo 171, manteniendo así a Sánchez en La Moncloa otra vez por la mínima. Todo ello, teniendo en cuenta que Se Acabó la Fiesta, el partido del polémico Alvise Pérez no tendría representación ninguna.

Batacazo de la extrema izquierda

Por su parte, la extrema izquierda volvería a fracasar en unas elecciones. Según Tezanos, el Frente Amplio de Ada Colau se situaría solo en 10 escaños, mientras que Podemos solo sacaría uno o ninguno, suponiendo un varapalo para Irene Montero, la candidata de la formación de extrema izquierda en Madrid.

En el terreno del separatismo, los proetarras de Bildu podrían sacar 10 escaños, algo que llevaría a la deriva al PNV, que podría quedarse únicamente con dos asientos. En Cataluña, Esquerra Republicana, en coalición con Podemos, podrían sumar hasta 14, mientras que Junts, la formación separatista del hasta ahora fugado de la justicia Carles Puigdemont, pagaría haber apoyado al PSOE y caería hasta los dos escaños.

En la Comunidad Valenciana, Compromís sacaría entre 4 y 6, mientras que Adelante Andalucía entraría por primera vez en el Congreso con 3 o 4. Los separatistas gallegos del BNG crecerían llegando a los 2 o 3 escaños.