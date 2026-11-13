Colau defiende a Óscar Puente ante Jordi Wild y trata de culpar al PP por Urda

La entrevista con la candidata del Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido la primera que ha difundido Jorge Carrillo de Albornoz Torres, más conocido como Jordi Wild. Los seguidores del popular influenciador estaban citados a las ocho de la mañana para contemplar la emisión en diferido de una entrevista en la que Wild ha contado con el apoyo de dos analistas de datos, un "efecto especial" a fin de dar un barniz periodístico a una conversación de la que Ada Colau ha salido como ha entrado, sin aportar nada verdaderamente especial.

Colau está acostumbrada al formato. Es asidua de podcast alternativos, santuarios del pensamiento woke del estilo de "Soy una pringada". También le gusta conversar para su público con fans como Samantha Hudson, de modo que conoce el paño y se encuentra a gusto. Y Wild, a pesar de su fama de machirulo y exponente de la "cultura" de la artes marciales mixtas, no ha incomodado a la señora Colau por muy incisivo que tratara de mostrarse ante la dirigente de la extrema izquierda.

Si alguien esperaba un choque entre el influenciador varón y la candidata del Frente Amplio habrá quedado totalmente decepcionado. La cosa ha empezado con una sesión de peloteo por parte de Colau, que nada más arrancar ha señalado que aceptó la invitación de Wild porque se lo dijo su hijo de 15 años, al parecer gran seguidor de un personaje cuyos contenidos incluyen entrevistas a todo tipo de personajes, incluidos boxeadores, exmercenarios, futbolistas, actores porno o raperos. "Uno de los temas pendientes de la política es conectar con los jóvenes", dijo Colau. Y ese fue más o menos el nivel de todas sus respuestas.

La primera pregunta fue por qué Colau abandonó "Twitter" y por qué ha vuelto ahora. "Fue porque era alcaldesa y tenía mucho trabajo que hacer. Me hacía perder tiempo", respondió. Metidos en harina política, Colau abogó por la tolerancia cero en materia de corrupción pero justificó que Sumar haya sostenido a Pedro Sánchez "porque hay que considerar otros aspectos como la subida del salario mínimo y otros avances sociales".

"Suspender toda esa actividad de gobierno porque ha habido un caso de corrupción que has podido apartarlo y sacarlo inmediatamente del Gobierno, son dos cosas diferentes que tienes que valorar en la balanza en cada ocasión", ha llegado a manifestar Colau, que ha ceñido la corrupción socialista al caso Ábalos.

Es más, se ha mostrado convencida de que Pedro Sánchez y su entorno sufren "lawfare" porque, según su versión, se han acelerado muchos casos que afectan al líder socialista mientras que se han ralentizado los que afectan al PP. También ha dicho que ella ha sufrido dicha "persecución judicial". "A mí me han puesto más de 22 querellas cuando era alcaldesa y todas quedaron archivadas", ha llegado a decir. Cuestionada por las joyas de Zapatero, la exalcaldesa ha señalado que podría tratarse de unas piezas obtenidas por el expresidente del Gobierno de manera legal, pero que ella no conoce a nadie de su círculo que tengan alhajas por valor de un millón de euros.

Colau ha dejado caer algunos mensajes sobre sus intenciones a pesar de las interrupciones de Wild, que pretendía en todo momento mantener su cuadriculado guion. Ha ocurrido, por ejemplo, cuando Colau ha empezado a hablar de Florentino Pérez. "Él tiene 4.900 millones y si ahora está pagando sobre sus beneficios 150 millones yo creo que puede pagar 300 millones de euros. Y Florentino Pérez tendría que entender que para que funcione la sanidad pública, la educación pública, para que funcionen las pensiones, para que el país no se rompa". En ese punto, Wild le ha interrumpido para decirle que de política fiscal tenía previsto hablar después. La complicidad entre Wild y Colau ha llegado al extremo de que el entrevistador ha llegado a calificar a Colau de "una persona que ha demostrado ser honesta como tú".

Las teorías de Colau sobre los trenes

A la media hora de entrevista Wild ha sacado a colación los dos accidentes mortales de la alta velocidad, en Adamuz y Urda, en menos de un año. "¿Debería Puente haber dimitido tras el primer accidente?", ha preguntado. Colau ha respondido así: "Yo entiende que en ese primer momento no lo hiciera por el poco tiempo que llevaba como ministro de Transportes y porque el problema venía de inversiones de muchos años antes, ¿no? Entonces creo que el problema no era solo de su responsabilidad, creo que era una responsabilidad acumulada. En cambio con el segundo accidente lo dije inmediatamente. Creía que tenía que asumir responsabilidades políticas y dimitir".

Wild ha insistido con el argumento de que el ministerio tenía la obligación de estar al corriente del estado de la infraestructura. Colau ha replicado que "el ministerio tenía toda la responsabilidad pero que el que ha llegado el último al cargo tenga que asumir todas las responsabilidades acumuladas, también de la desinversión de los gobiernos del Partido Popular, porque en el tema de los trenes llevamos muchos años con problemas con los trenes, no sólo la alta velocidad, las cercanías". En ese punto, Wild ha recordado de repente (o le han comentado sus dos asistentes) que el PSOE llevaba siete años gobernando cuando sucedió el accidente de Adamuz. "No achaquemos al PP lo que en siete años se puede al menos subsanar un poquito. Siete años, ¿eh?", ha señalado el influencer, que ha recordado también el paso de José Luis Ábalos por el ministerio. "¿Si tenemos una persona que ha hecho lo que ha hecho gestionando nuestras vías ferroviarias nos extraña que haya pasado esto? ¿Quién tendría que haber dimitido es Pedro Sánchez?", ha preguntado.

La respuesta de Colau ha sido: "Pero una cosa que también se ha dicho mucho con esto del accidente, que lo han dicho los propios ferroviarios que estaban haciendo huelgas antes de que pasara el accidente, ellos mismos dicen que el problema viene de muchos años atrás, no sólo de desinversiones sino de un modelo que desgraciadamente han compartido PP y PSOE, que es el de liberalizar y que, por ejemplo, una cosa tan importante como es el mantenimiento se deje en manos de subcontratas y subcontratas, ¿no?".

Filtración a El País

Wild ha insistido, ha aludido al hecho de que Puente culpara del accidente de Urda a un trabajador, a la filtración de los audios a El País y ha preguntado a Colau: "¿Qué sientes tú en ese momento?" La candidata ha respondido: "Pues como ser humano siento rabia porque imagino lo que están pasando las víctimas, sus familiares, y pienso sobre todo en ellas. Lo último que hay que hacer es politiqueo". También ha exculpado a Sánchez y ha asegurado que ha hecho bien al no dimitir.

La invasión de Ceuta

Wild ha preguntado a Colau quién es el responsable de lo que ha definido como "crisis" y no invasión de Ceuta. "Yo no estoy en el Gobierno y no tengo todos los informes de inteligencia. Y también hay una causa judicial abierta. Yo no puedo decir categóricamente quién es el culpable. Creo que hay responsabilidades directas e indirectas. Es imposible que se produjera lo de Ceuta sin que Marruecos lo permitiera. Por lo tanto yo creo que ahí hay una responsabilidad. Pero creo que hay una responsabilidad indirecta de la Unión Europea porque ha decidido externalizar sus fronteras y dejar que las gestionen países que pueden tener otros intereses diferentes a los nuestros. Todos vimos que Marruecos permitió que eso pasara".

Preguntada indirectamente por la reacción de Sánchez y sus vacaciones, Colau ha concedido que "la primera respuesta que se dio por parte del Gobierno y en concreto de la presidencia no fue la mejor. Te lo digo sinceramente. Cuando pasa algo tan grave, evidentemente hay que estar ahí y hay que movilizar todos los recursos necesarios para gestionar esa situación, que no se enquiste y que la población no se sienta como abandonada, que fue lo que pasó en un primer momento. Luego ya se reaccionó y se pusieron más recursos".