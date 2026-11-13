El balance de Cuesta: un Gobierno de enchufados y el reto económico para PP y Vox

Carlos Cuesta ha aprovechado su editorial en La Noche de Cuesta, de esRadio, para hacer un recorrido por la situación política y económica de España, criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y analizar las principales propuestas económicas del Partido Popular y Vox. Frente a una campaña electoral que considera marcada por la demagogia y el espectáculo, el periodista ha defendido la necesidad de hablar de reformas, impuestos, empleo, vivienda y gasto público.

De los bailes de Sánchez a los problemas de España

Cuesta ha comenzado mostrando su hartazgo ante lo que considera el espectáculo en el que se han convertido las campañas electorales. En particular, ha ironizado sobre las imágenes de Pedro Sánchez y Begoña Gómez bailando durante los actos políticos. Del presidente ha dicho que parece "una especie de peonza escacharrada, va de lado a lado", antes de añadir que, al situarlo ahora en primera fila, "le hacen bailar más de tres segundos con lo cual la descoordinación empieza a multiplicarse por su altura y aquello parece un Transformer".

Para el periodista, las campañas sacan a relucir "lo peor de los partidos políticos", con "todo demagogia". También ha criticado los gritos y los espectáculos de algunos representantes socialistas, antes de plantear que hay asuntos mucho más importantes sobre los que debatir.

En ese contexto, ha repasado los acontecimientos que reflejan el deterioro de la gestión socialista: las consecuencias de los problemas ferroviarios, la falta de inversión en mantenimiento de las infraestructuras, las polémicas relacionadas con las tramas de corrupción, los pactos con los separatistas y los acuerdos con formaciones vinculadas al entorno de ETA. También ha mencionado la gestión de la dana, el volcán de La Palma y los accidentes de Adamuz y Huelva, así como la respuesta del Gobierno ante las víctimas.

Cuesta ha incluido en sus críticas la política de vivienda, la actuación en la frontera de Ceuta, las irregularidades que atribuye a la gestión de las pulseras antimaltratadores y las investigaciones sobre las tramas de mascarillas, obras públicas y la SEPI. También ha señalado el enchufismo y los nombramientos relacionados con el entorno del presidente. Su conclusión es que la imagen de un supuesto "Partido del Amor" y de los bailes pretende disimular "todo el bagaje de ocho años que han sido desastrosos para España".

El agujero económico que heredará el próximo Gobierno

El periodista ha situado el estado de las cuentas públicas como uno de los principales problemas que deberá afrontar el próximo Ejecutivo. Según ha explicado, España arrastra un déficit estructural cercano al 5%, equivalente a unos 70.000 millones de euros, aunque ha advertido de que la situación real podría ser todavía peor cuando se revisen las cuentas pendientes.

"Cuando abramos los cajones sabemos todos que nos vamos a encontrar a un agujero muy superior", ha señalado, antes de apuntar a una posible cifra de entre 100.000 y 120.000 millones de euros.

Cuesta también ha destacado el incremento de la deuda de la Seguridad Social, que habría pasado de 38.000 millones de euros cuando llegó Pedro Sánchez al Gobierno a 136.000 millones. Frente al discurso del Ejecutivo sobre la hucha de las pensiones, ha advertido de que "el pago de las pensiones va a tener que apuntalarse".

A este escenario ha sumado las necesidades de inversión en infraestructuras. Ha citado los 38.000 kilómetros de carreteras que, según el diagnóstico que ha mencionado de las empresas del sector, necesitan rehacerse, así como un déficit de inversión de 15.000 millones de euros. También ha reclamado actuaciones en trenes y presas y ha criticado el deterioro del mercado laboral y el aumento del absentismo.

En materia fiscal, ha denunciado 141 subidas de impuestos y un incremento de 213.000 millones de euros en la extracción fiscal respecto a 2018, entre impuestos y cotizaciones. A su juicio, ese esfuerzo no se ha traducido en mejores servicios públicos, sino en "tramas de corrupción", infraestructuras deterioradas y una Administración convertida en "un enjambre de enchufados".

Las propuestas del PP

Tras exponer el diagnóstico, Cuesta ha pasado a analizar el programa económico del Partido Popular: "Prefiero hablar de esto, de las propuestas económicas, que de los bailes de Begoña Gómez y Pedro Sánchez". Aunque ha reconocido que algunas de sus medidas le parecen acertadas, ha advertido de que el conjunto de las propuestas se le queda corto. Ha apuntado que la cautela del partido podría responder al temor a encontrar un agujero económico mayor del previsto cuando llegue al Gobierno.

Entre las iniciativas que ha destacado figura la exención progresiva del IRPF para los trabajadores de entre 18 y 35 años. La propuesta contempla que no paguen este impuesto durante el primer año y que comiencen a hacerlo de forma gradual. Cuesta considera que esta medida puede facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y ayudarles a disponer de recursos para iniciar un proyecto de vida y acceder a una vivienda.

También ha valorado positivamente el blindaje del salario mínimo interprofesional frente al IRPF, la deflactación obligatoria del impuesto y la aplicación de un IVA cero o superreducido permanente o semipermanente a alimentos básicos, pescados y conservas.

Otra de las iniciativas que ha resaltado es la creación de una cuenta de ahorro para jóvenes menores de 40 años, con aportaciones de hasta 2.000 euros anuales y una deducción del 20% en el IRPF. Asimismo, ha respaldado la eliminación del impuesto temporal a las grandes fortunas, aunque ha insistido en que las rebajas fiscales no deben limitarse a las rentas más bajas.

"Si se le ha saqueado a todo el mundo, a todo el mundo se le tiene que bajar", ha defendido. En este sentido, ha reclamado que también se reduzca la presión fiscal sobre las rentas altas para evitar la marcha de personas con recursos y talento a otros países.

En materia laboral, ha valorado la posible implantación del modelo austriaco, que permitiría acumular en una cuenta individual parte de la indemnización por despido y conservar ese dinero al cambiar de empresa o emprender un proyecto propio. También ha respaldado la fusión del ingreso mínimo vital con los subsidios asistenciales por desempleo, vinculando la continuidad de las ayudas a la aceptación de ofertas de trabajo adecuadas.

Vox plantea una reforma fiscal más ambiciosa

Cuesta ha abordado después las propuestas económicas de Vox, que considera compatibles con las del Partido Popular. De hecho, ha destacado que ambas formaciones coinciden en la necesidad de reducir la burocracia y establecer el silencio administrativo positivo, aunque Vox plantea extenderlo a todos los ámbitos administrativos y no limitarlo a la vivienda.

El periodista ha respaldado que las administraciones tengan un plazo limitado para responder a las solicitudes de empresas y negocios. "Es que es riqueza y es empleo", ha resumido al explicar por qué considera necesario que el silencio administrativo tenga efectos positivos.

En el terreno fiscal, ha destacado la propuesta de Vox de establecer un mínimo exento de 22.000 euros en el IRPF, con un primer tramo hasta los 70.000 euros gravado al 15% y un segundo tramo, a partir de esa cantidad, al 25%. Aunque ha reconocido que su aplicación podría tener un impacto recaudatorio de entre 35.000 y 40.000 millones de euros, ha defendido que sirve para marcar el objetivo al que debería dirigirse una reforma fiscal.

"Y la meta final no puede ser exclusivamente deflacto el impuesto. La meta final tiene que ser rebajas de impuestos de verdad", ha afirmado. También ha señalado la minoración de cuatro puntos porcentuales en el IRPF por cada descendiente, la reducción de dos puntos en el IVA reducido, hasta el 8%, y del tipo general, del 21% al 18%. Estas medidas, ha explicado, serían compatibles con la propuesta del PP de aplicar un IVA cero a los productos básicos.

A ello ha añadido la reducción del impuesto de sociedades desde el 25% actual hasta un tipo cercano al 15%. Cuesta ha reconocido que el deterioro de las cuentas públicas podría dificultar una aplicación inmediata de estas rebajas, aunque ha recordado que la reactivación económica necesita tiempo para traducirse en mayores ingresos.

Una de las propuestas de Vox que más ha destacado Cuesta es que las nóminas incorporen las cotizaciones sociales que paga la empresa. El objetivo, según ha explicado, es que los trabajadores conozcan el coste real que supone para una compañía mantener sus puestos de trabajo. El periodista ha terminado reivindicando el debate sobre las medidas económicas frente a los espectáculos de campaña.