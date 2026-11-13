'El País' ve a Vox disparado con PSOE, y también PP, a la baja

Continúa el aluvión de sondeos en este ya arranque de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre. El País se ha apuntado a la publicación diaria de sondeos con el primer tracking diario elaborado por la empresa 40dB. El primero de ellos da, como la inmensa mayoría de encuestas, una holgada mayoría absoluta para la suma de PP y Vox pero sitúa a los populares a la baja frente a una fuerte tendencia al alza del partido de Santiago Abascal.

El sondeo sitúa al PP en cabeza con un 31,5 por ciento de los votos y al PSOE en segunda posición a sólo dos puntos, con un 29,4 por ciento de los votos. Ambos bajan respecto a la anterior encuesta de El País. Mientras, Vox se sitúa en un 18,8 por ciento de los votos, 6,4 puntos más que en los anteriores comicios y subiendo respecto al anterior. Avisa el diario de Prisa de que el partido "podría arrebatar a los populares el 20 por ciento de su electorado".

En cuanto al reparto de escaños, la encuesta concede al PP 126 escaños dentro de una horquilla que oscila entre los 122 y los 135. A Vox le concede 64. Juntos, alcanzarían los 190 escaños, una más que suficiente mayoría absoluta aunque sin llegar a superar los 200 como apuntan otros sondeos.

Mientras, el PSOE se quedaría en 118 diputados, sin quedarse en la catastrófica cota de los 100 escaños que apuntan otros sondeos, con sus previsibles socios de Frente Amplio con cinco escaños y con Podemos sin arañar ni siquiera un diputado.

Dice el diario que el sondeo se publicó "justo en medio" de la huelga general, que se saldó con un rotundo fracaso para los sindicatos y por extensión para el Gobierno, que apoyó sin tapujos la convocatoria, y también de la repercusión de la entrevista concedida por Santiago Abascal a David Broncano y la polvareda posterior. Según El País, "Vox se recupera de un cierto estancamiento detectado hace una semana" y la "popularidad entre Abascal y Feijóo se decanta esta vez por una sola décima en favor del candidato de Vox". Avisa el diario de que "si la derecha logra mantener su ventaja en las próximas dos semanas, el equilibrio de fuerzas entre sus dos partidos será un elemento de gran relevancia cuando pasen a negociar el nuevo Gobierno".

El anterior sondeo del diario de Prisa, publicado por el accidente de Urda, mantenía al PSOE en los 119 escaños (29,9%), recortando la distancia con el Partido Popular —al que asignaba 129 diputados y un 31,9%— a tan solo dos puntos. En esa encuesta, Vox se disparaba hasta los 61 diputados, con un 18% de los votos.

Esta encuesta se publica después de la última contribución de José Félix Tezanos a la campaña. El último macrosondeo del CIS publicado este miércoles da, al contrario de todo el resto de grandes sondeos con la excepción de La Séptima, la victoria al PSOE con nada menos que hasta 143 escaños. Mientras, al PP lo sitúa por debajo de los cien escaños perdiendo cerca de 40 escaños.

Mientras, el CIS sí coincide en dar a los de Santiago Abascal un gran resultado con hasta 65 escaños. Sin embargo, según esta encuesta, a la derecha no le darían los números para gobernar al no alcanzar la mayoría absoluta, situada en 176 escaños. Se quedarían en sólo 171.

Frente a estas encuestas, otros sondeos recientes, como los de ABC y La Razón de esta semana, constataban una sólida mayoría absoluta para PP y Vox mientras que el publicado por OKDiario otorgaba apenas 97 escaños a los socialistas. Estos sondeos daban a PP y Vox una mayoría de hasta 207 escaños con Vox consolidando su posición como tercera fuerza rozando la cota de los 70 diputados.