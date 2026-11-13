El PSOE captó el voto de la Ley de Nietos en su sede de Argentina días antes de las generales de 2023

El PSOE organizó un acto en su sede de Buenos Aires, epicentro de la Ley de Nietos, días antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en las que Pedro Sánchez revalidó el poder por la mínima para explicar cómo votar desde el extranjero y para atacar a la derecha. En dicho evento electoral presidido por la que fuera líder del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, estuvo presente Pilar Cancela, responsable de los socialistas en el exterior, que viajó hasta Buenos Aires para explicar a los nuevos nacionalizados el sistema electoral y así sacar el máximo rédito electoral.

En un vídeo consultado por Libertad Digital, Lorena Suárez, clave en estas nacionalizaciones masivas de argentinos, llamó a asistir al acto para hablar sobre la importancia de los comicios "para seguir construyendo la mejor España" y para cargar contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a y Vox, la formación de Santiago Abascal por sus políticas contrarias al PSOE.

"Desde el PSOE Argentina te queremos invitar este jueves 6 de julio a las 18:30 horas acá en nuestra sede de Perón a un conversatorio con Pilar Cancela que es nuestra secretaria del PSOE exterior. Vamos a conversar acerca de la importancia de las elecciones generales en España del 23 de julio próximo y cómo votar desde el exterior, pero sobre todo vamos a conversar acerca de qué está en juego en estas elecciones. Te esperamos", explicó Suárez en un vídeo grabado desde la sede del PSOE en Buenos Aires junto a un par de cuadros de la II República y la Guerra Civil y con un letrero de una calle llamado "Avenida de la República".

Lorena Suárez, la exlíder del PSOE en Argentina entre julio de 2022 y agosto de 2024, fue clave en proporcionar información y asesoramiento a los extranjeros que consiguieron nacionalizarse con la Ley de Nietos durante ese periodo. Y no solo eso, además de admitir que con estos nacionalizados se buscaba inflar el voto del PSOE, invitó a elegir la papeleta del PSOE en las elecciones generales de 2023 con el pasaporte caducado y a hacer modificaciones en el censo electoral con el DNI argentino.

Todo ello con el contexto de que Argentina es, con diferencia, el país con mayor número de personas beneficiadas por la Ley de Nietos, siendo casualmente Buenos Aires la ciudad con más pasaportes españoles concedidos. Según los datos oficiales del Gobierno, el país sudamericano concentraba a finales de julio de 2025 un total de 366.579 solicitudes, aproximadamente el 40% de todas las registradas en el mundo, mientras que 174.277 expedientes ya habían recibido una resolución favorable. El consulado de Buenos Aires se situó a la cabeza por volumen de peticiones.

Maniobras del PSOE en Sudamérica

Tampoco se puede olvidar que el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez han tenido mucha actividad electoral en Argentina. No solo han ofrecido asesoramiento gratuito para los nacionalizados sino que incluso líderes autonómicos como José Ramón Gómez Besteiro (Galicia) o Adrián Barbón (Asturias) o María Chivite han viajado en los últimos meses al país de Sudamérica para movilizar al electorado residente en el extranjero. Del mismo modo, la ministra de Educación, Milagros Tolón, visitó a la comunidad gallega y española residente en Buenos Aires unos días después de que Pedro Sánchez convocase elecciones para el próximo 29 de noviembre.

Unas elecciones en las que el voto exterior puede ser decisivo, tal y como admitió Violeta Alonso, la conseguidora de Pedro Sánchez con la Ley de Nietos en el exterior, que ha llamado esta semana a votar diciendo que si los españoles residentes en el extranjero y los nacionalizados con la Ley de Nietos se movilizan tendrán un "impacto significativo" en las elecciones.

Abascal sopesa impugnar las elecciones

Tal es la importancia de este voto de la Ley de Nietos, que Santiago Abascal sopesa impugnar las elecciones generales por este voto extranjero nacionalizado con la Ley de Memoria Democrática. Las declaraciones del candidato de Vox llegan después de que el Tribunal Supremo comunicara el pasado lunes que permitirá que los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos, alrededor de 190.000 personas, puedan votar en las elecciones del 29 de noviembre, a diferencia de los progenitores que no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados y, por tanto, acogerse a la ley.

Con esta decisión, el Supremo ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por Vox y por Iustitia Europa, la formación de Luis María Pardo, que pedían ampliar la suspensión del derecho al voto a los nacionalizados por la ley de nietos e incluir también a sus hijos.

Una decisión que muchos no se terminan de explicar, ya que llega después de que el Alto Tribunal decidiese suspender el voto a los 163.355 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad gracias a la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la ley para conceder el pasaporte español al mayor número de personas para beneficiar electoralmente al Gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo tomó esta medida cautelar después de considerar hace un mes que la Ley de Nietos supone un "peligro fundado, real y serio" para las elecciones y más aún solo cuando 900 de los 163.000 afectados han acreditado el exilio.

De ahí, que se sospeche que el Supremo no haya actuado de la misma forma con los hijos de los que tienen suspendido el voto por una cuestión de tiempos. Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, la decisión del Supremo de permitir votar a los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos "es práctica, no jurídica", ya que "el Supremo consideraba que no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados" antes de las elecciones generales decisivas que pueden sacar a Sánchez de La Moncloa ocho años después.