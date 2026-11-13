El PSOE denuncia al PP y a Inda ante la Fiscalía de Peramato para que investigue los pagos a Koldo García

El Partido Socialista ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado que dirige Teresa Peramato para que esta investigue los supuestos pagos que habría realizado la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras, a la ya exabogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

De la Hoz entregó al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, dos facturas cuyo montante suma alrededor de 240.000 euros que habrían sido pagadas por Dos Mil Palabras. El director del diario, Eduardo Inda, ha negado que su periódico haya pagado la defensa del exasesor ministerial, mientras que Koldo ha ofrecido algunas declaraciones en los medios de comunicación en las que ha acusado al abogado del PP, Alberto Durán, de haberle ofrecido un millón de euros a cambio de 'tirar de la manta' contra el PSOE de Pedro Sánchez.

En una denuncia a la que ha tenido acceso Libertad Digital, los socialistas pretenden que la Fiscalía General abra una investigación para determinar la relación comercial entre Génova 13 y Dos Mil Palabras, apuntando a que habría sido el PP indirectamente quien habría pagado la defensa de Koldo García. Una situación que fuentes jurídicas del PP ya calificaron a este diario como "majadería".

En este contexto, el PSOE pide que se tome declaración a Durán y a Inda en calidad de denunciados, así como a Koldo como testigo para que "ratifique" lo ya expresado en los medios de comunicación mientras cumple una condena de 19 años de prisión por el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de compra de mascarillas a dedo. Además, pide a la Fiscalía que requiera la información pertinente de las facturas tanto al Juzgado de Pedraz como a Dos Mil Palabras y a la empresa auditora de la misma.

Asimismo, el PSOE pretende que la Fiscalía pida los registros de llamadas de Durán e Inda para comprobar si mantenían contacto durante los días en los que se emitieron las facturas presentadas por Leticia de la Hoz en la Audiencia Nacional. De esta forma, pide que el PP dé explicaciones de su relación laboral con Durán y le requiere que aporte su contabilidad.

Pide la contabilidad del PP

"Igualmente, se requiera al Partido Popular la contabilidad entre mayo de 2025 a la actualidad, al objeto de analizar sus relaciones económicas con la editora DOS MIL PALABRAS u empresas o personas vinculadas a la misma, o letrados o despachos, en relación con la defensa del Sr. Koldo o sus familiares, entre abril de 2025 y la actualidad, requiriéndola expresamente a informar de la facturación declarada a la AEAT en 2025 hasta la actualidad", recalca la denuncia presentada por el Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Toda esta información, apunta la denuncia, debe ser estudiada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Esta unidad ha sido ampliamente criticada por los socialistas a causa de las numerosas investigaciones que están llevando a cabo contra la supuesta —parte ya ha sido condenada— corrupción del entorno de Sánchez.

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