Mañana finaliza el plazo para que los españoles que residen en el extranjero reciban la documentación necesaria para votar por correo en las elecciones del 29 de noviembre, un derecho que podrán ejercer hasta el día 24 de noviembre o hasta el 26 si deciden votar en urna en una embajda u oficina consular.

Los que opten por esta última opción no necesitan más que su tarjeta censal y su documento nacional de identidad para hacerlo. Sin embargo, a inicios de esta semana un oyente de Es la Mañana de Federico alertaba de retrasos en la recepción de la documentación para hacerlo por vía postal. A raíz de esa denuncia otros muchos seguidores del programa se han puesto en contacto con esRadio para alertar de que aún hoy, y a pesar de que el plazo para obtenerla termina mañana sábado, no han obtenido los sobres y papeletas.

Desde Tailandia, Nando denuncia que solicitó el voto CERA el pasado 22 de octubre en la embajada y entrando en la Web de correos ha descubiero que "el sobre salió de España el 12 de noviembre. Esta ya en camino para Bangkok".

Españoles residentes en el extranjero sin papeletas para votar a un día del cierre: "Es una situación inaceptable" 🎙️ Informa @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/MwotKnvfdd — esRadio (@esRadio) November 13, 2026

Se da la circunstancia, además, de que España envía los sobres para votar y las papeletas en paquetes diferentes, por separado. Desde Noruega otro oyente señala que "lo llamativo es que uno de los dos envíos no llega a tiempo. O bien recibes las papeletas o bien recibes los sobres y, una vez pasadas las elecciones, se recibe el resto" de la documentación. Esa misma queja llega desde Brasil con un caso especialmente sorprendente. En los últimos comicios algunos electores recibieron las credenciales tres meses después de que se celebrasen.

A los españoles que no reciban las papeletas les queda la opción de acudir a la embajada o a la oficina consular. El problema es que España no tiene representación en todos los países. Es el caso de Islandia. Allí, los españoles que no reciban la documentación necesaria, tienen dos opciones: o votan por correo o deben comprar un billete de avión para depositar sus papeletas en urna en Oslo. Algo impensable.

Las denuncias recibidas están también relacionadas con el voto online que se puede realizar rellenando un formulario. Esta alternativa tampoco es sencilla. Surgen dificultades para poder descargarlo, las personas mayores no saben cómo hacerlo y hay lugares en los que el acceso a Internet es muy limitado, mermando las posibilidades de optar por esta opción.

Las complicaciones afectan de igual modo a los envíos de propaganda electoral. Marco Antonio- residente en Praga- se queja de que casualmente la única propaganda que recibe es la del PSOE.

Los españoles que llevan ya varios años residiendo en el exterior y, por tanto, han vivido ya varios procesos electorales en el extranjero, coinciden en que las dificultades para votar se han incrementado notablemente desde que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez eliminó el conocido como voto rogado en el año 2022, meses antes de las últimas elecciones generales. Añaden que la Ley de Nietos ha obligado a los consulados a centrar todos sus medios, humanos y materiales, en comprobar el cumplimiento de los requisitos de los familiares de exiliados en cumplimiento de las órdenes del Tribunal Supremo.

Consideran "muy paradójico" que el Gobierno abra la puerta a votar a los nietos y bisnietos de exiliados, pero no sea capaz siquiera de facilitar la votación a los españoles que por diferentes circunstancias se encuentran viviendo en el extranjero.