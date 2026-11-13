Feijóo dice a Wild que quiere bajar impuestos pero tiene "muchas dudas" sobre las cuentas de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo ha puesto el foco en la situación de las cuentas públicas tras una legislatura entera sin Presupuestos Generales del Estado. En su entrevista con Jordi Wild, publicada este viernes, el presidente del PP ha reconocido que desconoce cuál es realmente el estado de las cuentas públicas y que tiene "muchas dudas" sobre los datos que ofrece el Gobierno.

El propio Jordi Wild le ha planteado directamente la cuestión al hablar del futuro de las pensiones y de la necesidad de aumentar los ingresos públicos para afrontar el gasto. "O se bajan las pensiones, o se alarga la edad de jubilación, o se recaudan más impuestos", ha señalado el youtuber antes de recordar a Feijóo que él ha defendido precisamente una reducción de impuestos.

"Yo he dicho que tenemos que bajar los impuestos", ha respondido el líder del PP. Wild ha insistido entonces: "¿Tenéis o los vais? Que es diferente". "Mi planteamiento es clarísimo, bajar los impuestos. Pero también digo, yo necesito explicarle a los españoles cómo es el estado de las cuentas en mi país", ha señalado el popular. Wild le ha preguntado si, a día de hoy, conocía realmente esas cuentas. "No es que no lo sepa, es que tengo muchas dudas", ha reconocido.

"Creo que hay una ocultación de gasto"

El líder del PP ha ido todavía más lejos cuando el youtuber le ha preguntado si no se creía los datos económicos que facilita el Ejecutivo. "No, no me creo en los datos", ha afirmado Feijóo. Ante la siguiente pregunta, sobre si consideraba que podía existir una falsificación de las cifras, el popular ha matizado: "Creo que hay una ocultación de gasto, creo que hay una serie de compromisos plurianuales que desconocemos".

Feijóo ha puesto como ejemplo los compromisos de gasto relacionados con las pensiones y ha asegurado que en los últimos Consejos de Ministros se han adjudicado "unos 18.000, 19.000 millones en gasto de pensión".

La ausencia de unas cuentas públicas aprobadas durante toda la actual etapa de Gobierno. "Es que es la primera vez en 50 años de democracia que tenemos un Gobierno que finaliza la legislatura sin aprobar ni un solo año las cuentas", ha afirmado. "Por tanto, ¿cómo voy a creer? ¿Qué cuentas son las que me tengo que creer? La verdad es que no conozco", ha añadido.

El presidente del PP ha vinculado así la incertidumbre sobre sus futuras decisiones fiscales con la situación presupuestaria que se encontrará si llega a La Moncloa. Su compromiso político sigue siendo reducir la presión fiscal, pero ha reconocido que no puede concretar el alcance de esa bajada hasta conocer el agujero que, según denuncia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dejando tras años sin unos nuevos Presupuestos.

Más impuestos, más deuda y más gasto

Feijóo ha aprovechado además la conversación para debatir la evolución de las cuentas públicas durante los últimos años. Para el Partido Popular, el crecimiento económico que exhibe el Gobierno no responde a un modelo sostenible porque se ha producido acompañado de un fuerte aumento del gasto y de la deuda.

"Por tanto, eso no es el crecimiento sano de la economía", ha sostenido después de señalar que la economía española ha crecido por el incremento de población y por el aumento del gasto público.

Tal y como ha explicado el líder popular "se ha incrementado un 22% el gasto público" y "un 40 y pico por ciento la deuda". Frente a este modelo, Feijóo ha defendido una economía basada en una mayor inversión privada y extranjera y en la creación de empleo. Ha vuelto a insistir en la presión fiscal. "Cuando este gobierno dice que es el gobierno más progresista, es el gobierno que más impuestos y más cuotas han cobrado los trabajadores en la historia de nuestro país", ha asegurado.

El líder popular ha acusado además al Ejecutivo de no haber actualizado los tramos del IRPF conforme a la inflación, lo que provoca que las subidas salariales terminen traduciéndose en una mayor factura fiscal y en una pérdida de poder adquisitivo.

Las pensiones, el otro gran agujero

La cuestión fiscal ha aparecido en la entrevista estrechamente ligada al futuro del sistema público de pensiones. Feijóo ha asegurado que mantendrá la revalorización de las pensiones conforme al IPC y que su objetivo será garantizar la viabilidad del sistema para las generaciones más jóvenes. "Yo me comprometo a la actualización de las pensiones de acuerdo con el índice de precios al consumo", ha afirmado.

Para financiar el sistema, ha planteado aumentar el número de cotizantes mediante el crecimiento económico, facilitar que quienes hayan alcanzado los 67 años puedan continuar trabajando y combatir el fraude laboral. Feijóo ha asegurado que actualmente se transfieren "aproximadamente unos 50.000 millones" de impuestos a las pensiones para cubrir el déficit del sistema.

Ha rechazado que vaya a elevarse obligatoriamente la edad de jubilación por encima de los 67 años: "Jordi, no vamos a ampliar la edad de jubilación. No la vamos a hacer hasta los 67 años y punto".

Su propuesta ha pasado por permitir que quienes quieran continuar trabajando después de esa edad puedan compatibilizar parcialmente su pensión con el salario. "Hay médicos que tenemos un problema, hay jueces, hay magistrados que quieren seguir. Yo eso lo voy a facilitar", ha explicado.