Ilegales a la fuga arrollan a una anciana de 89 años en Ceuta: "Pensé que me la mataban"

Fina tiene 89 años. Es una de las personas mayores de Ceuta que lleva más de tres meses confinada. Desde que se produjo la invasión de la ciudad autónoma, a finales de julio, prácticamente no sale de su casa. Vive en la zona de Los Rosales, muy cerca de varios de los campamentos temporales que acogen a los ilegales que entraron durante la avalancha. Su barrio ya no es seguro.

Según ha explicado su hija para Libertad Digital, ahora cogen el autobús para llevar a su madre al centro, "que está un poco mejor", y así pueda "caminar un poquito". Inmaculada López no da crédito a lo que ha ocurrido en el lugar en el que se crio desde que llegaron los irregulares de forma masiva. "Por allí no hay quien pare, cuando era un barrio en el que la convivencia siempre ha sido buena".

La eliminación de los paseos diarios ha aumentado el deterioro cognitivo de Fina. Su familia hace un esfuerzo para que pueda salir. Pero, lamentablemente, el pasado 6 de noviembre ni siquiera les dio tiempo a llegar a la parada. Tuvieron un desafortunado percance que truncó sus planes. Fina fue arrollada por un grupo de quince ilegales que huían de la policía.

Huían de la policía

Eran alrededor de las seis de la tarde, nos cuenta. "De repente apareció una estampida de marroquíes jóvenes. Quise agarrarla, pero no pude. La tiraron. Cayó lateralmente. Escuché el golpe de la cabeza de mi madre contra el suelo", relata Inmaculada.

"Fue horrible. Me agarré a ella y empecé a chillarles para que no le pasaran por encima", continúa. "Pensé que me la mataban", exclama. "Fui a tocarle la cabeza y vi que estaba sangrando, así que le puse un pañuelo para comprimir la herida", continúa.

"Nuestra normalidad"

"Lo que ha salvado a mi madre es que no toma ningún medicamento anticoagulante. La tragedia hubiese sido mayor", añade. Fruto del colapso de las urgencias que padece la ciudad autónoma desde la invasión, "la ambulancia tardó media hora".

Entretanto, los agentes lograron alcanzar a los inmigrantes que habían salido a la carrera y detuvieron a algunos de ellos cuando estaban a la altura de Inmaculada, Fina y el trabajador de una carnicería que vio la escena y salió a ayudarlas. "Esta es nuestra normalidad".

Las secuelas

La herida de la cabeza se solucionó con tres grapas y una noche en vela de sus hijos para asegurarse de que no había ninguna complicación, tal y como les pidieron los médicos. Pero Fina ya no ha vuelto a ser la de antes, nos asegura su hija.

Aunque no recuerda lo que le ocurrió, está "como desorientada y peor cognitivamente". Tanto es así, que ahora "toma el doble de medicación que antes para sus desarreglos, además del antibiótico para evitar una infección en la herida".