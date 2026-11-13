Interior abre informaciones reservadas contra los policías de la huelga general y sólo permitirá el uso de gases ATL

El Gobierno sigue en la línea de apoyar a los piquetes sindicales que protagonizaron incidentes violentos durante la jornada de huelga general y culpabilizar de todo lo sucedido a los agentes de la Policía Nacional que trataron de garantizar los derechos del resto de ciudadanos durante ese día. Y ésa es la línea que está siguiendo el Ministerio del Interior, que no está respaldando a sus agentes por cuestiones políticas.

Este viernes se ha conocido que las investigaciones internas anuncias por el departamento de Fernando Grande Marlaska durante la jornada de ayer ya son una realidad. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto una información reservada para evaluar las intervenciones realizadas por los agentes durante la jornada de huelga general, según han confirmado fuentes del Ministerio del Interior.

"La Jefatura Superior de Madrid abrió este jueves una información reservada para evaluar las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general en Madrid", han trasmitido desde el Ministerio del Interior. Se investigan aquellas que para los sindicatos, que estaban al servicio del Ejecutivo en una huelga general contra la oposición y la alternancia democrática, serían excesivas por el uso de la fuerza por parte de los policías.

La segunda medida afecta directamente a los medios de intervención de los que disponen los agentes. La Dirección General de la Policía modificará el protocolo que regula el empleo del espray de defensa personal, un dispositivo que forma parte de la dotación policial y que se utiliza para reducir a individuos violentos. La nueva regulación establecerá que este instrumento no podrá utilizarse para controlar manifestaciones o concentraciones.

La instrucción comunicada por Interior establece expresamente que el espray de defensa personal "no sea utilizado en operaciones de orden público". La decisión supone restringir su empleo en dispositivos como los desplegados durante la huelga general, aunque seguirá formando parte de la dotación policial para otros cometidos. La modificación del protocolo deberá concretar las condiciones de utilización y las instrucciones que recibirán las unidades.

Eso sí, la prohibición no alcanza a todos los spray utilizados por las unidades policiales. Interior ha confirmado que "en dispositivos de orden público, la Policía Nacional podrá seguir utilizando los artificios ATL, que desarrollan una nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo". Los que quedan prohibidos son los sistemas ATF así como otros sistemas como el gas pimienta, que también se venían empleando hasta ahora.

Enfado en los sindicatos policiales

El malestar entre los sindicatos policiales es generalizado. El Sindicato Profesional de Policía (SPP), que representa a mandos de distintas escalas, ha expresado su "profunda indignación" por la gestión de Interior. Su presidente, Daniel López, ha censurado que se utilice a la Policía "como moneda de cambio política" y ha criticado tanto las investigaciones "exprés" como la retirada de herramientas que considera esenciales para intervenir ante grupos violentos.

Justicia Policial (JUPOL) ha exigido la "dimisión inmediata" de Fernando Grande-Marlaska por lo que considera una falta de respaldo institucional a los policías. El sindicato ha sostenido que los agentes tuvieron que intervenir en escenarios de tensión y enfrentarse a agresiones mientras garantizaban la seguridad ciudadana. También ha advertido de que eliminar herramientas que permiten actuar a distancia puede obligar a recurrir a las defensas policiales, aumentando el riesgo de lesiones.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también ha cargado contra la decisión del ministro y ha reclamado explicaciones antes del próximo dispositivo policial. La organización considera "inadmisible" que se ponga bajo sospecha a los agentes y se restrinjan sus medios de intervención. Además, ha exigido investigar "la cadena de mando completa", esclarecer "cada actuación cuestionada" y proporcionar a los policías "respaldo público, instrucciones claras y medios" para afrontar situaciones violentas.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha denunciado igualmente la falta de respaldo institucional y ha cuestionado que se investigue a los agentes antes de conocer todas las circunstancias de sus intervenciones. Su portavoz, David Gutiérrez, ha lamentado que "por desgracia llevamos años sufriendo al peor ministro del Interior de la historia". El sindicato ha reclamado herramientas suficientes para actuar y ha rechazado que cualquier utilización de la fuerza se presente automáticamente como un abuso policial.

Gases ATL y gas pimienta

Los artificios ATL (artificios triples lacrimógenos) son dispositivos utilizados por las unidades antidisturbios para dispersar agentes químicos irritantes en intervenciones de orden público. Incorporan CS (ortoclorobencilidenmalononitrilo), un compuesto conocido como gas lacrimógeno que provoca lagrimeo intenso, irritación de los ojos y las vías respiratorias, tos y dificultades respiratorias.

Su funcionamiento permite generar una nube que alcanza a varias personas simultáneamente, por lo que se emplean como medio de dispersión de concentraciones. Estos dispositivos se diferencian del gas pimienta, aunque ambos tienen efectos irritantes. El gas pimienta utiliza como principio activo la oleorresina de capsicum (OC), un extracto natural de plantas del género Capsicum, como las guindillas y los chiles.

A diferencia del CS empleado en los ATL, el OC provoca una intensa sensación de quemazón en los ojos y la piel, además de irritación respiratoria. También cambia el formato de aplicación: el gas pimienta suele utilizarse mediante espráis dirigidos a personas concretas, mientras que los ATL dispersan el agente lacrimógeno en forma de nube y pueden afectar a grupos de personas.