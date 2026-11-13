Irene Montero, Rosell y 'PAM' salpicadas por la investigación de la Fiscalía Europea de las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad durante el mandato de Irene Montero está salpicado por la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato.

Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) efectuaban este jueves una operación en el Tribunal de Cuentas que preside Enriqueta Chicano y en el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo para investigar un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género. Los agentes de la UCO se personaban en la sede del Tribunal de Cuentas y del Ministerio de Igualdad para solicitar documentación sobre los contratos de los dispositivos telemáticos.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la investigación de la Fiscalía Europea afecta al Ministerio de Igualdad durante el mandato de la líder de Podemos Irene Montero, ya que se cambió el sistema de las pulseras antimaltrato. En julio de 2023, Igualdad con Montero al frente sacó una nueva licitación de unos 50 millones de euros, en parte con fondos europeos. Se adjudicó a la UTE Vodafone-Securitas. Además de cambiar de empresa gestora, se pasó de alquilar los aparatos a comprarlos directamente.⁠ Este cambio provocó problemas serios, ya que un fallo en la migración de datos provocó que el centro de control perdiera el acceso a los historiales anteriores al 20 de marzo de 2024".

"Hasta 2023 el servicio lo gestionaba Telefónica (Movistar) y los dispositivos se alquilaban a Attenti (empresa israelí especializada en monitoreo electrónico). Precisamente, se sospecha que Igualdad cambió de proveedor por una cuestión puramente ideológica porque no quería pagar a una empresa de Israel. Este cambio en los proveedores de las pulseras generó muchos sobreseimientos y absoluciones por falta de pruebas de quebrantamientos de órdenes de alejamiento", añaden.

⁠Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la investigación de la Fiscalía Europea comenzó el año pasado y puede acabar con la imputación de la que fuera secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez ‘Pam’, que firmó el contrato sospechoso, o de la ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Tampoco se puede descartar la imputación de la propia Irene Montero como máxima responsable del Ministerio de Igualdad en esa etapa".⁠

"La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con el nuevo contrato suscrito bajo el mandato de Montero, ya que el importe fue muy alto y a pesar de ello, las pulseras seguían siendo de muy baja calidad. Cabe destacar que la judicatura presentó diversas quejas sobre fallos técnicos, localizaciones erróneas y se denunció que los dispositivos más fáciles de manipular o quitar", concluyen.

Ana Redondo: "Toda la información se va a ofrecer"

La investigación de la Fiscalía Europea se conocía mientras el Ministerio de Igualdad presentaba la campaña para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. "Toda la información que se requiera se va a ofrecer y, por supuesto, a nosotras principalmente nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los fondos que se hayan invertido correctamente, porque me consta que se han invertido correctamente", señalaba la ministra de Igualdad, Ana Redondo, al ser preguntada por este asunto.

Redondo aseguraba además que el debate sobre las pulseras antimaltrato "ha estado trufado de bulos y de mentiras", como el relativo a que las pulseras "se habían comprado en AliExpress". "Pero lo cierto es que tenemos un contrato en este momento que mejora absolutamente todos los aspectos que podrían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior", concluía.

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