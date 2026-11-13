Jordi Wild destroza a Colau por justificar el machismo de los marroquíes

La exalcaldesa de Barcelona y actual candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Ada Colau, ha protagonizado uno de los momentos más tensos de su entrevista con el popular creador de contenido Jordi Wild en su pódcast The Wild Project. Durante la conversación, en la que han abordado numerosos asuntos políticos y sociales, el presentador ha dejado en ridículo a Colau por las diferencias culturales entre España y países como Marruecos y Argelia, especialmente en lo relativo al trato a las mujeres. La candidata ha defendido inicialmente las aportaciones positivas de otras culturas y ha señalado que el machismo es un problema generalizado, aunque ha terminado reconociendo, ante la insistencia de Wild, que en Marruecos existen discriminaciones contra las mujeres que no se producen en España.

La discusión ha comenzado cuando Colau ha defendido la convivencia con personas procedentes de otros países y ha puesto en valor la diversidad cultural. Según ha explicado, los inmigrantes, "conviviendo normalmente con sus vecinos, están aportando también cosas positivas de su cultura", antes de añadir que "que haya diferencias culturales no tiene por qué ser negativo" y que existen otras culturas que "aportan muchas cosas positivas".

Jordi Wild ha cuestionado inmediatamente esta opinión de extrema izquierda poniendo sobre la mesa las diferencias entre la sociedad española y las de países como Marruecos y Argelia. "El trato a la mujer, por ejemplo, no es el mismo que tiene un español nacido aquí, es decir, criado culturalmente aquí, ¿o te parece que sí?", ha preguntado el presentador.

Lejos de rectificar, Colau ha respondido que el machismo no es exclusivo de determinadas culturas. "Yo creo que hay muchos elementos. O sea, por ejemplo, si tú dices el trato a la mujer, ¿no? Hay un problema de machismo generalizado en todos los países", ha señalado.

Sin embargo, Wild ha insistido en que la situación de las mujeres no es equiparable en España y Marruecos. "Sí, pero no es lo mismo", ha replicado, antes de plantear las diferencias existentes en el acceso de las mujeres a determinados puestos de poder. Ante las preguntas del presentador, la candidata de Frente Amplio ha acabado admitiendo esa desigualdad: "De acuerdo, sí, sí, hay discriminaciones que se hacen a la mujer en Marruecos que no se hacen en España".

Jordi Wild destroza a Colau hablando sobre el sexismo de la sociedad marroquí.https://t.co/ipnh65kdVX pic.twitter.com/n0sBkEmBAZ — En1Minuto (@En1MinutoEsp) November 13, 2026

El entrevistador ha profundizado entonces en la representación femenina en las instituciones marroquíes. "Me gustaría ver en la política marroquí cuántas mujeres tienen poder real", ha afirmado. Colau ha vuelto a darle la razón: "Sí, de acuerdo. Sí, sí, en eso te doy la razón, o sea, hay cosas que…".

"El papel de la mujer es terciario"

Wild ha criticado a otros países árabes, asegurando que existen sociedades en las que las mujeres ocupan una posición especialmente relegada. "Te digo Marruecos y te podría decir muchos países árabes, donde el papel de la mujer es terciario, ya no es secundario, es terciario", ha sostenido.

La candidata ha tratado de escapar de estas afirmaciones diciendo que las sociedades musulmanas no son homogéneas y que también existen personas comprometidas con la igualdad y los derechos individuales. "Yo también tengo amigos y conocidos marroquíes y de otros países musulmanes que son feministas, que son queers, que son activistas de derechos humanos", ha argumentado, para concluir que "la sociedad es plural, no es una única".

Esta ha sido una de las tres entrevistas que ha hecho Jordi Wild además de a Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular y a Pedro Sánchez, candidato del PSOE a la reeleción. Finalmente, Santiago Abascal, candidato de Vox, rechazó a última hora su participación por cálculos electorales.