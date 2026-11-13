La UCO destapa la relación de Corvillo con la trama Koldo y apunta a encuentros en Ferraz

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha relatado en un informe la relación de Cristian Corvillo, el que fuera chófer del presidente del Gobierno, con la trama Koldo que involucra al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, el que fuera su asesor, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La UCO explica que incluso llegó a tener encuentros en la sede del PSOE con Koldo García.

En ese mismo informe una de las conversaciones que se recogen apunta directamente al propio Pedro Sánchez. La UCO precisa que Aldama y Corvillo mantuvieron una conversación en la que Corvillo hablaba sobre "mantener una interlocución directa" con Sánchez. Corvillo indicó que el presidente del Gobierno se desplazaría a Córdoba y que mantendría una reunión privada con él. La reunión se produjo sin la presencia de terceras personas y duró cerca de 35 minutos.

"Asimismo, se han identificado encuentros entre Koldo y Corvillo con ocasión de mítines y actividades con motivo del cargo público de Ábalos, algunos de ellos desarrollados en la sede del PSOE situada en la Calle Ferraz", señala el informe de la UCO al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"De este modo, desde sus inicios, la relación entre Corvillo y Koldo se habría desarrollado sobre ámbitos diferenciados. De una parte, un plano institucional, derivado de su condición de asesor del Ministro de Fomento y de su capacidad para realizar gestiones ante órganos dependientes de ese Ministerio, especialmente en relación con expedientes de contratación de obra pública. De otra parte, un plano político, vinculado a la relación personal y de confianza que Koldo mantenía con Ábalos, en ese momento secretario de Organización del PSOE", añade la UCO.

En concreto, la Benemérita explica que entre 2018 y 2021 Corvillo mantiene sus primeros contactos con Koldo García, persona con la que busca canalizar sus intereses "vinculados a la contratación pública y al ámbito político". Esta relación se termina extendiendo al por entonces ministro de Transporte "llegando a constatarse una interlocución directa entre ambos, al menos, hasta el momento en el que se producen las actuaciones de 2024".

"El primer contacto directo entre Koldo y Corvillo que ha podido ser localizado se sitúa el 25 de septiembre de 2018, fecha en la que consta una conversación entre ambos a través de la aplicación WhatsApp. Fruto de este intercambio de mensajes se colige que acordaron mantener un encuentro en las instalaciones de ese Ministerio", recoge la UCO. "Cuando llegues di que vienes a ver a Koldo García asesor del ministro", señala uno de los mensajes enviados por Koldo recogidos en el informe.

La UCO explica que la relación entre Corvillo y Koldo tiene una "dimensión política" por la capacidad que este primero tiene de influir dentro del PSOE de Córdoba. El informe recoge una conversación entre Corvillo y Koldo en la que el que fuera chófer de Sánchez pide a Koldo que Rogelio Palacios, quien era asesor en la Subdelegación del Gobierno de Córdoba, estuviera incluido en las listas del PSOE para el Congreso de los Diputados. "Nos vendría genial tenerlo de diputado nacional"; "Es un buen tío, fiel, listo y conoce esto como la Palma de su mano", dijo Corvillo. Un mes más tarde, el 23 de marzo de 2019, Koldo le dijo a Corvillo: "Ya le dí una alegría ayer a Rogelio".

"A partir del 4 de diciembre de 2019, se producen una serie de mensajes donde Corvillo informó a Koldo sobre el estado de situación en la que se encontraba la elección de los gerentes para la Diputación de Córdoba. Bajo este contexto, Koldo propuso hablar con "Esteban", a lo que Corvillo respondió que "Dile que en Cirdiba se habla solo conmigo y con Rogelio". Y añadió: "Dile los dos nombres".

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