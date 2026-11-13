A Jordi Wild se le olvidó preguntar por la corrupción

El mejor resumen de la entrevista de Jordi Wild al presidente del Gobierno es que, a pesar de que duró casi dos horas, no encontró el momento para preguntarle por su mujer y su hermano. O sea, por Begoña y David. Si lo hizo para no influir en el resultado de las elecciones —los youtubers, podcasters, influencers y demás creadores de contenido creen que el mundo los mira antes de tomar una decisión— perdió el tiempo, porque no parece que una entrevista en internet pueda resultar decisiva en unas elecciones, ni siquiera para la alcaldía de un pueblo mediano.

Jordi Wild hizo las preguntas en su estilo, que es justamente el menos apropiado para entrevistar a un político, sobre todo si está en el ejercicio del poder. El famosísimo podcaster quiso ponerse serio en algunos tramos de la conversación, pero es que no le sale. Sánchez acumula tantos estropicios en sus ocho años de mandato que cualquier concesión al compadreo queda fuera de lugar, si lo que se pretende es que la entrevista tenga sustancia política.

Los verificadores también se lucieron al valorar las trolas de Sánchez, que es incapaz de hablar sin mentir. Cuando Jordi Wild recurría a sus servicios eran incapaces de precisar los datos y las fechas que se les reclamaban, más allá de búsquedas aleatorias en los motores online, algo que podría hacer perfectamente cualquier persona con acceso a internet. Sin un chequeo eficiente de las afirmaciones del entrevistado no hay repreguntas que valgan, porque todas van a ser despachadas con las obviedades habituales de los políticos cuando ven que no les pueden acorralar.

No es fácil entrevistar a Sánchez, claro. El presidente miente varias veces en la misma frase sabiendo que el otro sabe que está mintiendo y, al final de la octava mentira mezclada con las anteriores, ya es imposible retomar el hilo. El mejor ejemplo fue el bloque dedicado a Ceuta:

Jordi: ¿Cómo es que el Gobierno no sabía que se dirigían a Ceuta 100.000 marroquíes, con la tecnología y la vigilancia que hay actualmente, sobre todo en sitios críticos como Ceuta?

Sánchez: Y te añado más, hay vigilancia de satélites que te muestran los movimientos de personas cerca de las fronteras, pero, fíjate, lo que sabemos de esos cinco días es que no sabíamos que iba a llegar tanta gente a Ceuta.

Con un par.

A Jordi Wild le cae bien Pedro Sánchez, pero concederle que no insulta ni ataca a nadie, y que son los de su entorno y los de los demás partidos los que embarran el terreno de juego a la menor oportunidad parece ya demasiado, incluso para un podcast.

Si alguna enseñanza se puede extraer de las entrevistas políticas realizadas por Jordi Wild es que los youtubers no valen para acojonar a los políticos, que es lo único que puede despertar cierto interés en el espectador. El único consuelo que le queda a Jordi es que Broncano lo hizo aún peor.