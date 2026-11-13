Primeros 'trackings' en campaña: Vox sube y no hay atisbo de esperanza para Sánchez

Arranca la campaña electoral y sólo el último CIS de José Félix Tezanos (además de La Séptima) da la victoria al PSOE, dejando al PP por debajo de los cien diputados. El Mundo publica este viernes el primero de sus trackings electorales, que refleja que el panorama no cambia respecto a los últimos sondeos. El PP se sitúa en cabeza, con un 30,8 por ciento y entre 126 y 132 escaños, más de cinco puntos por delante del PSOE, que se sitúa en el 25,3 por ciento de los votos y entre 103 y 105 escaños.

Vox, tercera fuerza, sube en un sondeo que fue realizado tras la sonada entrevista de David Broncano a Santiago Abascal y también después del plantón de Pedro Sánchez a las víctimas del terrible accidente de Urda. Según el sondeo elaborado por Sigma Dos, el partido de Santiago Abascal subiría al 19,6 por ciento de los votos con entre 63 y 70 escaños.

Las cifras no arrojan dudas sobre el futuro Gobierno: la derecha sumaría una holgada mayoría absoluta que tomando el lado más alto de la horquilla podría superar los 200 diputados. No hay amago de remontada para Pedro Sánchez: añade el diario de Unidad Editorial que sólo le seguirían votando, de entre las personas que lo eligieron en 2023, el 62,6 por ciento y apunta que hasta el 3,5 por ciento optaría por Vox. También habría fuga de votos hacia el PP, el Frente Amplio (que obtendría 15 diputados) e incluso partidos nacionalistas. Podemos se quedaría fuera del Congreso.

En cuanto al sondeo de El País, que también se apunta a los trackings diarios, también da una holgada mayoría absoluta para la suma de PP y Vox pero sitúa al PSOE y a los populares a la baja frente a una fuerte tendencia al alza del partido de Santiago Abascal.

El sondeo sitúa al PP en cabeza con un 31,5 por ciento de los votos y al PSOE en segunda posición a sólo dos puntos, con un 29,4 por ciento de los votos, una distancia sensiblemente menor a la que apuntan otros sondeos pero sin poner en duda la mayoría absoluta de la derecha. En cuanto a Vox, sube respecto al anterior sondeo hasta el 18,8 por ciento de los votos, 6,4 puntos más que en los anteriores comicios.

En cuanto al reparto de escaños, la encuesta concede al PP 126 escaños dentro de una horquilla que oscila entre los 122 y los 135. A Vox le concede 64. Juntos, alcanzarían los 190 escaños, una más que suficiente mayoría absoluta aunque sin llegar a los 202 que pronostica El Mundo.

Mientras, el PSOE se quedaría en 118 diputados, sin quedarse en la catastrófica cota de los 100 escaños que apuntan otros sondeos, con sus previsibles socios de Frente Amplio con cinco escaños y con Podemos sin arañar ni siquiera un diputado.

Las cifras contrastan vivamente con los últimos pronósticos del CIS: el último macrosondeo cocinado por José Félix Tezanos y publicado este miércoles da, al contrario de todo el resto de grandes sondeos con la excepción de La Séptima, la victoria al PSOE con hasta 143 escaños. Mientras, al PP lo sitúa por debajo de los cien escaños perdiendo cerca de 40 escaños apenas unos días después de que varios medios pronosticaran que tras la catástrofe de Urda los socialistas se quedarían por debajo de los cien diputados.

El CIS sí coincide con El País y El Mundo en dar a los de Santiago Abascal un gran resultado con hasta 65 escaños. Pero las cifras de Tezanos no le valdrían a la derecha para gobernar: no alcanzarían la mayoría absoluta, situada en 176 escaños. Se quedarían en sólo 171.