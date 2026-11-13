Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la

Todas las encuestas contradicen al CIS de Tezanos

La pasada noche arrancaba oficialmente la campaña electoral y lo hace "con reglas nuevas", como dice ABC en portada, por el protagonismo creciente de los youtubers frente a los medios tradicionales. Es el caso del conocido Jordi Wild, que aparece en la imagen junto al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y del que se ha hablado mucho esta semana por el plantón que le dio Santiago Abascal a última hora. Los periódicos publican sondeos que servirán para medir cómo avanza cada candidato en la campaña y que contrastan con el CIS de Tezanos que, a dos semanas de los comicios, sitúa al PSOE como ganador y deja sin mayoría a la derecha. Sin embargo, según el tracking de Sigma Dos para El Mundo, PP y Vox obtendrían una "sólida mayoría" que podría llegar a los 202 escaños tras arrebatarle 900.000 votos al PSOE y lograrían sacar a muchos votantes de la abstención. Esos abstencionistas son precisamente la gran preocupación de los socialistas porque, según La Razón, más de medio millón de antiguos votantes no están convencidos aún de acudir a las urnas. El de 40dB que publica El País también pronostica una "holgada mayoría" de las derechas, pero el PSOE acorta distancias por el hundimiento de los partidos que están a su izquierda.

Sánchez elige a la imputada Begoña para sustituir al imputado ZP 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/SeYD2tESdq — esRadio (@esRadio) November 13, 2026

Begoña Gómez debuta en campaña

El arranque de campaña de Pedro Sánchez ha dejado la sorprendente aparición de Begoña Gómez en el mitin de Sevilla. "La imputada salta a la política", titula ABC la imagen de la esposa del presidente del Gobierno que aparece en las portadas de El Mundo y de El País, que dice en el pie de foto: "Begoña Gómez se estrena como oradora en un mitin del PSOE". Su aparición estelar dejó una queja: está harta de que la traten como "la señora de". Gómez no quiere ser la esposa de… Sánchez, la hija de… Sabiniano el de las saunas. Pretende erigirse en musa del feminismo en un partido lastrado por la prostitución y casos de acoso sexual. Con este golpe de efecto, echando a su mujer a los leones, Sánchez pretende convertirla en su "gran activo electoral", según PRISA, y que ocupe el espacio que deja Zapatero que, según ABC, no va a participar en esta campaña. El PSOE tampoco contará con Óscar Puente; sin embargo, y cuando solo han pasado dos semanas de la tragedia de Urda en la que fallecieron 69 personas, el PSOE recuperó la fiesta con música y bailes sobre el escenario. El presidente de Castilla-La Mancha, lugar en el que se produjo el accidente, va a compartir escenario con Sánchez. Será la próxima semana cuando Emiliano García-Page, que presume de ser la antítesis del presidente, coincida con él y pida el voto para su candidatura. Según El Mundo, en Ferraz son optimistas y creen que pueden remontar. También participará en los actos Lula da Silva, tras plantar al candidato del PSOE hace una semana en la Cumbre Iberoamericana.

Las investigaciones de la UCO torpedean la campaña del PSOE

"La Justicia abre la campaña electoral del PSOE", así sintetiza La Razón la jornada de ayer, intensa para la UCO, y que quiebra la esperanza del PSOE de poner de nuevo el foco en la vivienda con la aprobación, en la Diputación Permanente, de los llamados "decretos Maricarmen", rechazados hace poco más de un mes por la mayoría del pleno del Congreso. La portada de Libertad Digital demuestra que la labor de la Guardia Civil y la Fiscalía Europea ha desbaratado las pretensiones de los socialistas. "La UCO requiere documentación al Tribunal de Cuentas sobre la financiación ilegal del PSOE", "Operación de la UCO en el Tribunal de Cuentas y en Igualdad por las pulseras antimaltrato" o "La UCO detecta un pago de 400.000 euros al exchófer de Sánchez por ser el correo de dinero entre Aldama y Ábalos". Y el más grave: "La UCO intercepta mensajes que acreditan la relación directa entre Corvillo y Pedro Sánchez". Los agentes de la Guardia Civil han acreditado que el presidente del Gobierno mintió cuando la semana pasada, al trascender la detención del que fuera su conductor en Córdoba durante las primarias de 2017, afirmó: "no tengo nada que ver con esta persona".

Como escribe Federico Jiménez Losantos en El Mundo: "el problema de los desconocidos de Sánchez es que todos dejan huella". Los Whatsapps demuestran lo contrario. Sánchez y Corvillo se vieron en 2023, después de que Óscar López —entonces jefe de gabinete del presidente— le llamase para cerrar un encuentro que duró 35 minutos y en el que hablaron de Ábalos. Sánchez le confesó a este hombre que "se precipitó" con el exministro y, al mes siguiente, le recuperó para las listas de las generales. La investigación de la UCO, además, demuestra que el exchófer del presidente "medió en la adjudicación de obras del AVE", un asunto que salpica a Pardo de Vera, expresidenta de Adif.

Marlaska en el punto de mira

El trabajo de la UCO de la Guardia Civil, de la UDEF de la Policía Nacional y los antidisturbios colocan a Marlaska en el punto de mira. Dice Raúl Piña en El Mundo que "en el seno del PSOE crece la sensación de que el ministro del Interior no controla a sectores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Se refiere a las cargas realizadas en lugares como Madrid el día de la huelga política en las que, además, los agentes usaron gas lacrimógeno. La izquierda en bloque se ha echado encima de Marlaska exigiendo su dimisión o destitución, desde su partido a sus socios de Gobierno, y él ha respondido prohibiendo su uso a pesar de que, como publica La Razón, Interior gastó 71.000 euros en los espráis de defensa de los que ahora reniega el día que se aprobó la huelga general. Para Ignacio Camacho, "un Estado que renuncia a garantizar las libertades mediante el monopolio de la fuerza es un Estado en quiebra política, institucional y ética". Discrepa Antonio Lucas, que considera que Marlaska debe explicar "la ferocidad de los antidisturbios contra los manifestantes" y El País, que habla de "desproporción policial" en uno de sus editoriales.

A Marlaska también se le cuestiona por la gestión de la invasión de Ceuta. Ayer mismo, coincidiendo con la decisión del ministro sobre el gas lacrimógeno, la Policía Nacional y la Guardia Civil se concentraron en Ceuta exigiendo ser reconocidos como profesionales de riesgo. Acusan a Marlaska de "indigno y cobarde" y en La Razón critican que no se haya preocupado de los heridos en la huelga. La movilización de los agentes se produjo, como cuenta El Faro de Ceuta, frente a la Delegación del Gobierno de la ciudad que es noticia porque la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha decidido imputar a su antiguo inquilino, Miguel Ángel Pérez Triano, primer investigado por la invasión de julio. Casi cuatro meses después de la avalancha, Interior ha enviado a la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales tras haber detenido a 85 personas por intentar embarcar con documentación falsa rumbo a la Península.

Dani… Los líos de faldas del ex CEO de Nvidia le han obligado a dimitir.

Una renuncia que llega tras descubrirse una segunda relación extramatrimonial que se suma a la mantenida con una supuesta espía china. Su salida deja tocada a la compañía y también al presidente de los EEUU, Donald Trump, que le había pedido que luchase por su continuidad. Explica The Washington Post que el asunto "va mucho más allá de un simple escándalo sexual. El caso pone de relieve importantes lagunas en los controles de exportación de chips de Estados Unidos, así como la excesiva discrecionalidad de la que gozan los funcionarios del gobierno estadounidense a la hora de decidir si aplican o no dichas restricciones". Las primeras consecuencias ya han llegado. Las acciones de Nvidia se han desplomado, sacudiendo el mercado de valores tecnológicos y según The New York Times, Huang y Howard Lutnick, secretario de Comercio, tendrán que declarar el próximo mes ante el Congreso.