Sánchez se supera en su exculpación de Marruecos ante Jordi Wild y compara su móvil con un ovni

Uno de los temas más ampliamente tratados en la entrevista de Jordi Wild a Pedro Sánchez fue Ceuta. El presidente, cuando Wild le habló de los avisos de lo que iba a ocurrir, y que investiga la juez María Tardón, negó la mayor e insistió en que sólo tuvieron noticia de que "empezaba a haber un pico" de entradas, "pero nunca en la proporción" que finalmente se vivió.

Sobre Marruecos, el presidente se empleó a fondo en la defensa de Mohamed VI y las buenas relaciones con el país vecino. Según dijo, no tiene "información para acusar a todo un Gobierno" de lo ocurrido en la ciudad autónoma. Respecto a las entradas, señaló que se enfrentaron a un "dilema": "¿Nos liamos a tiros con chavales desarmados o tratamos de absorberlos para que después se puedan ir?". Fue en este punto cuando llegó su exculpación más rotunda de Marruecos. Para el presidente, "es evidente que el Gobierno marroquí, viéndose superado o sobrepasado, lo que hizo fue facilitar en frontera que se pudiera gestionar la crisis". "Estaban allí para que no se produjera una catástrofe", señaló sobre la presencia de gendarmes durante el trasiego de inmigrantes hacia la frontera.

Cuestionado por la información que pueda tener Marruecos de él tras el hackeo de su móvil que el presidente llevó en su día ante la Audiencia, Sánchez dijo que "el móvil del presidente es un poco como que existen los ovnis". "¿Qué puede tener el presidente en el móvil? Yo te digo: aquí tienes mi móvil, puedes ver lo que quieras. Lo que no te voy a decir es mi contraseña", bromeó alegando que es como "el de cualquier otro político". Y aprovechó para mencionar que el sistema de espionaje Pegasus "es un sistema informático de Israel".

"Yo he sido claro respecto a la soberanía nacional de Ceuta y Melilla", defendió Sánchez, que alegó entre otras cosas sobre el malestar de la población ceutí que son los que "más recursos han invertido". "Están enfadados porque esta crisis no se gestionó bien en el momento que se produce", admitió Sánchez, que en otro momento de la entrevista alegó, frente a declaraciones anteriores, que él no se fue de vacaciones tras la invasión. Según esta nueva versión de Sánchez, él dio la cara y siguió trabajando "24/7" en otro entorno. Un presidente, según Sánchez, "no tiene código postal, estás trabajando todo el día, todos los días".

"Estaba trabajando full time", insistió Sánchez, que defendió que estuvo "dando la cara" y trasladando a los ceutíes que "no estaban solos". Afirmó que el Gobierno movilizó recursos desde el primer minuto, aunque reconoció que el Consejo de Seguridad Nacional no se convocó hasta aproximadamente un mes después, a diferencia de lo ocurrido durante el apagón, porque, según su explicación, "no era necesario" dadas las capacidades disponibles.

Ante el youtuber, Sánchez llegó a asegurar que "la situación en Ceuta está yendo hacia la normalidad". También defendió que él es "el presidente del Gobierno que más veces ha ido a Ceuta", obviando que, tras su visita del 31 de julio, abandonó la ciudad para regresar a sus vacaciones en La Mareta.

La vivienda, las catástrofes ferroviarias o la corrupción fueron otros de los temas tratados en la entrevista. Sánchez habló de su época del Peugeot y dijo que apenas tenía contacto con Koldo García, momento en que los verificadores de Wild le recordaron los elogios que en su día hizo a la mano derecha de Ábalos en las redes sociales.

También optó por hacer una cerrada defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pese a que los socialistas han preferido mantener al expresidente fuera de los focos de la campaña. Aseguró que "lo último que quiere es tenerlas", en alusión a las joyas halladas en la caja fuerte del expresidente del Gobierno. Y apuntó sin titubeos: "Yo pongo la mano en el fuego", reivindicando el "legado" de Zapatero. "Ha hecho grandes cosas por este país", apuntó.