Tezanos defiende sus encuestas y desafía al PP y Vox: "Tienen que ganar en las urnas, no en las encuestas"

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha defendido la credibilidad de la última encuesta presentada por el organismo, recalcando que nunca ha "manipulado" un dato de los sondeos, y ha criticado algunas empresas encuestadoras privadas, que no son "muy rigurosas" y se "han convertido en un instrumento de presión social y política", lanzando un dardo al presidente de la consultora demoscópica GAD3, Narciso Michavila, que desmontó en esRadio la encuesta del CIS diciendo que "la derecha le saca 15 puntos de ventaja a la izquierda al corregir el sesgo"".

En dicha encuesta publicada este jueves por la tarde, Tezanos pronosticó que el PSOE ganará las elecciones generales con más de 140 escaños -20 más que en julio de 2023- y Pedro Sánchez podrá seguir en La Moncloa otros cuatro años. Algo que achaca al batacazo del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, que caería por debajo de los cien escaños y no podría sumar mayoría absoluta con Vox en ninguno de los casos, a pesar de que Vox doblaría sus resultados superando los 60 escaños.

En una entrevista en RNE, Tezanos también ha atacado las críticas del Partido Popular y Vox a su último sondeo y les ha desafiado diciendo que "lo que tienen que hacer es ganar en las urnas y no ganar en las encuestas". El presidente del CIS ha negado que los votantes de derechas puedan "negarse" a contestar a las preguntas del CIS y que si eso ocurriera la muestra estaría sesgada y por lo tanto él dimitiría.

Eso sí, ha reconocido que un 0,4% de los consultados rechaza contestar por "motivos ideológicos". Del mismo modo, Tezanos ha afirmado que son entendibles los resultados del CIS porque, según ha dicho, España es un país de "centroizquierda".

Bolaños defiende a su amigo Tezanos

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aseguró este jueves en un mitin en Sevilla que "los números van bien" para el PSOE y "van a ir mejor" de cara a las elecciones generales. Un "secreto" que confesó horas después de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) augurase la victoria de los socialistas el 29 de noviembre dejando a PP y Vox sin la mayoría absoluta.

Visiblemente orgulloso y agradecido a su amigo Tezanos sobre todo después de que el organismo que dirige les otorgara un 33% de los votos y una horquilla de entre 141 y 154 escaños junto a Frente Amplio, que les permitiría alcanzar los 176 con otras fuerzas de izquierda y nacionalistas, Bolaños defendió tajante: "Esta es la campaña de nuestra vida porque van a ser las elecciones de nuestra vida".

Aunque, eso sí, el todavía ministro quiso mostrarse prudente al afirmar que "no va a ser sencillo", puesto que "no son unas elecciones más". Según remarcó, en estos comicios no se disputa "una alternancia", sino que van de que "en el envoltorio de la derecha, dentro va la ultraderecha", en referencia a PP y Vox, a quien no consideró "un partido más", sino una formación que quiere "socavar" y "acabar" con la democracia.

Por último, elevando el tono y animando a los socialistas, avisó de que "la ola ultra" la van "a parar en España", como ha ocurrido en Estados Unidos o en Brasil. "Vamos a acabar el trabajo nosotros en España y si el día 29 hay una gran marea roja, la ola ultra y la España negra, adiós muy buenas", zanjó.