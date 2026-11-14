Andrea alquiló el piso que compró con dinero de la trama mientras vivía con Ábalos

La novia del exministro José Luis Ábalos, Andrea de la Torre, alquiló el piso que supuestamente adquirió gracias a la trama de blanqueo de su pareja. Mientras tanto, la novia de Ábalos vive en el piso de Valncia propiedad del que fuera secretario de Organización del PSOE.

El escrito de la Fiscalía Anticorrupción que recoge los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al que ha tenido acceso Libertad Digital, esgrime que el exministro habría manifestado a la trama su necesidad de contar con liquidez para que Andrea de la Torre tuviese un sitio en el que vivir. Así, la trama se habría valido de los contactos del conocido como exchófer de Pedro Sánchez, Cristian Corvillo, para facilitar el traslado de dinero procedente de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública a dedo a la novia de Ábalos.

"El avance de la investigación ha permitido identificar una secuencia de hechos, ocurrida entre noviembre de 2023 y abril de 2024, donde se observa que Corvillo habría hecho llegar fondos al entorno de Ábalos a través de una sociedad portuguesa formalmente vinculada a una tercera persona. Hechos que se produjeron en un contexto en el que Ábalos había manifestado tener falta de liquidez y buscaba financiación para que su entonces pareja, Andrea de la Torre Maeso (en adelante Andrea), adquiriera un inmueble", especifica el escrito de Anticorrupción.

La adquisición de este inmueble se habría dado el 19 de abril de 2024, cuando Andrea compró dos bienes inmuebles en Madrid por un importe total de 125.000 euros. "Esta operación inmobiliaria es denominada como 'compra de la Casa de Cerro del Murmullo', y se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose el pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria", especifican.

A ojos de los investigadores, Andrea habría adquirido este inmueble recibiendo fondos de la supuesta organización criminal: el 12 de febrero de 2024, Andrea recibió una transferencia de 65.000 euros en una cuenta del Banco Santander en concepto de "préstamo", siendo el origen del dinero una cuenta ubicada en Portugal, titularidad de "ESPERANÇA COLOSSAL", sociedad administrada por un empresario local cercano al entorno de Corvillo, quien, según se desprende de los mensajes intercambiados por él mismo con Víctor de Aldama, controlaría la sociedad en secreto.

"Estos hechos permiten poner en relación la necesidad económica manifestada por Ábalos, según se desprende de los mensajes transcritos, y la búsqueda de financiación para la adquisición de la Casa de Cerro del Murmullo con el posterior encuentro mantenido con Corvillo y, meses después, con la recepción por Andrea de 65.000 euros, procedentes de una sociedad portuguesa formalmente administrada por una tercera persona", asevera el escrito de la Fiscalía.

Andrea tenía alquilado el inmueble

En este marco, Anticorrupción mostró la necesidad de la entrada y registro del inmueble que Andrea adquirió con el favor de Ábalos y con financiación de la presunta trama de blanqueo. El juez Ismael Moreno aceptó esta entrada y registro, pero fue entonces cuando los investigadores de la UCO dieron cuenta de que la misma estaba arrendada.

"En el inmueble de su propiedad sito en calle Cerro del Murmullo entre las 07:45 y las 14:00 horas del 5 de noviembre de 2026. Se adjunta actuaciones en Anexo V, participándose que no se efectúa registro, al encontrarse el precitado inmueble alquilado a terceras personas ajenas o sin relación con los hechos investigados", expresa un informe de la UCO analizado por este diario. Este mismo recalca que, al estar arrendado el inmueble por terceras personas no vinculadas a la trama, no se podía proceder a su entrada y registro.

El mismo informe destaca que Andrea "pernocta" en la propiedad en Valencia que Ábalos mantiene. De hecho, fue arrestada en dicho domicilio.

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