Dancausa, Ayuso… y Jordi Wild: Feijóo logra luchar de 'tú a tú' con Abascal por el voto joven

Dos chavales acapararon los focos en el acto de inicio de campaña que protagonizó Alberto Núñez Feijóo en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso e Ignacio Dancausa, presidente de Nuevas Generaciones.

Se trata de Miguel y Daniel, los dos jóvenes del partido que tuvieron que ser hospitalizados después de sufrir una paliza en la sede del PP en Baracaldo durante la huelga general. Un grupo de individuos encapuchados arrojaron "un calentador de agua eléctrico contra la cristalera de la sede, rompiéndola". Al salir los dos jóvenes para comprobar qué había sucedido, los agresores "les propinaron varios golpes y les insultaron, llamándoles, entre otras cosas, fascistas", relataron desde el partido.

Durante el acto del inicio de campaña de este viernes, tanto Feijóo como Ayuso y Dancausa reconocieron su valentía. Y es que de esto va precisamente el nuevo impulso que el PP quiere dar a sus jóvenes, capitaneados desde el pasado verano por Dancausa: de "dar la cara", de no achantarse ante los intransigentes, de defender sus ideas cueste lo que cueste. Una vuelta a los orígenes, que un día antes reivindicaría Cayetana Álvarez de Toledo: "Somos el partido que plantó cara al chantaje más cruel de la democracia: el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco".

"Nosotros siempre vamos a defender nuestras ideas con la cabeza alta y con la cara descubierta, incluso cuando sepamos que nos la pueden partir", afirmó este viernes Dancausa. Este joven de 25 años fue descubierto por Isabel Díaz Ayuso en el año 2022 tras fundar Libertad sin Ira, asociación que creó junto a unos cuantos compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, cuna de Podemos.

Decidido y comprometido con el giro que la presidenta quería imprimirle a las juventudes de su partido y que este viernes volvió a repetir: "Yo no quería viejos de Nuevas Generaciones, sino jóvenes que no se acomoden al cargo sino que planten batalla cultural". Y es que "resulta que vas en turista a defender no sé qué y te encuentras a los de Nuevas Generaciones en business y eso no puede ser".

En este sentido, Ayuso recordó que Dancausa no llamó a la puerta del PP sino que fue el PP de Madrid el que salió a buscarle. "Llamaba la atención porque era capaz de ir solo a dar la cara a sus universidades y ante los acosadores de siempre, los de los escraches, que son los mismos, decir 'yo quiero una universidad sin ira, yo vengo a estudiar, a trabajar y a prepararme y yo planto cara porque de mi universidad a mí no me echas'", dijo la presidenta para quien ese tipo de personas son "las que nosotros hemos buscado siempre para crecer en el partido y esto es lo que sé que vais a aportarle a todas las nuevas generaciones de España y a la juventud española. No hablamos de carguillos, estamos hablando de un futuro en libertad".

Tras unos años en la organización madrileña, Ignacio Dancausa dio el salto a Génova y en unos meses es posible que ocupe un escaño en el Congreso de los Diputados, cuando la lista corra tras los distintos nombramientos si Feijóo llega a La Moncloa. "Si alguno se ha pensado que poniéndose una capucha y rodeándonos entre varios nos van a silenciar es porque no tienen ni puñetera idea de lo que estamos hechos y desde aquí lanzamos el mensaje que desde el 29 de noviembre va a haber tolerancia cero y mano dura contra los delincuentes que siembran el caos en las calles. Vamos a recuperar la concordia y a derribar el muro de Sánchez".

La arenga de Dancausa se producía poco después de que concluyera la entrevista de Feijóo con Jordi Wild, uno de los creadores de contenido más influyentes entre el público joven, especialmente entre los varones, un segmento electoral en el que Vox ha conseguido una presencia destacada. La entrevista adquiría además un significado añadido después de que el partido de Santiago Abascal cancelara la que tenía prevista con el youtuber apenas 24 horas antes.

Consciente de la importancia de este nicho electoral, Feijóo decidió arrancar la campaña dándole toda la importancia: entrevista con Wild y acto con Nuevas Generaciones. A los jóvenes les dijo que no busca ser su "influencer de cabecera" y que tampoco quiere "hacer una política para jóvenes", sino una política que vuelva a hacer que les sea posible "encontrar un buen trabajo, acceder a una vivienda o formar una familia".

De hecho, durante el acto, los populares estrenaron un videoclip anime donde Feijóo lucha, con armadura y una capa con la bandera de España, contra un malvado Pedro Sánchez, al que vence lanzándole un ejemplar de la Constitución, que lo engulle. "Lleva el pueblo en la memoria, no se olvida de quién es", dice la canción, antes de añadir: "Una casa, un trabajo, que las cuentas salgan bien".

El vídeo forma parte de un serial en el que se ha puesto al líder popular la capa del superhéroe ficticio Anotop at. Las redes sociales se han llenado de memes de Feijóo bajo este apodo, una parodia que recupera el sonado lapsus que protagonizó en el Congreso. Durante una intervención, el líder del PP quiso referirse a una hipotética serie sobre Sánchez titulada Anatomía de un fracaso, pero se trabó al pronunciarlo y el micrófono terminó apagándose.

"Quiero deciros que el primer año no pagaréis el impuesto de la renta de las personas físicas. Quiero deciros que tendréis una deducción del 75% el segundo, del 50% el tercer año y del 25% el cuarto año", les prometió a los jóvenes. También eliminará trabas a quienes quieran emprender, contratar o invertir y anunció que los jóvenes autónomos no pagarán cuota durante su primer año y se bonificarán las cotizaciones a la Seguridad Social si contratan a un trabajador.

Asimismo, prometió ayudas fiscales por hijo que lleguen puntualmente cada mes, facilitar la adaptación de los horarios laborales para cuidado de los mismos, y extender a toda España las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años para que formar una familia deje de parecer imposible.

El viernes fue un día redondo para Feijóo, que no quiso terminar el acto sin taponar un posible punto de fuga hacia el PSOE: el voto femenino. Los socialistas parecen haberse fijado en las mujeres, un electorado que siempre les ha sido favorable y el único, entre las jóvenes, que todavía se resiste a los de Abascal. De hecho, la participación de su mujer Begoña Gómez en el mitin de inicio de campaña buscaba exactamente eso.

"Pensábamos que las pulseras antimaltrato de Aliexpress eran solo una gestión insegura, pero no. Ahora resulta que la Fiscalía Europea cree que también es corrupción. Queridos amigos, este Gobierno es un peligro para todos y especialmente para las mujeres", les dijo Feijóo a los jóvenes. También Ayuso se sumó a neutralizar la estrategia de los socialistas. "Para ella, la Universidad ha sido un gran ascensor social. Es más, es una lección de feminismo constante, venir de gestionar un tipo de negocios y acabar organizando cátedras. Ese es un ascensor que las que sí defendemos el feminismo y la igualdad de hombres y mujeres no contemplamos".