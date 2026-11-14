El alcalde de Elche vincula el insulto "zafio" de Morant con la campaña homófoba de la izquierda contra él

Cuando el pasado mes de septiembre el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monpó, se refirió despectivamente a Diana Morant (algo por lo que se terminó disculpando), la ministra socialista dijo que había sido "víctima de una agresión machista". En su opinión, el comentario era inaceptable y por ese motivo no descartaba tomar medidas: "No voy a disculparlo, le pido responsabilidad". "La crítica es legítima", pero "no se puede normalizar" el insulto, añadió Morant.

Apenas dos meses después, la líder del PSOE en la Comunidad Valenciana ha olvidado sus propias lecciones de ética política y ha recurrido al insulto para atacar a un adversario político.

Durante la celebración de un mitin del PSOE en la Comunidad Valenciana en el marco de la recién iniciada campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, la ministra de Ciencia pronunció las siguientes palabras: "Sigamos gritando para que la Comunidad Valenciana sea una comunidad que defiende a sus mujeres, y no como el pecho paloma ese que tenéis en Elche, que se le ocurrió aprobar en un Pleno que quiere derogar la ley del aborto de las mujeres. ¿Quién será él para quitarnos a nosotros los derechos a las mujeres?", en alusión al edil de la localidad alicantina, Pablo Ruz.

En declaraciones a Libertad Digital, el alcalde de Elche ha respondido con contundencia a la ministra de Pedro Sánchez: "Que la señora Morant me insulte evidentemente está en sintonía con la deriva que ha adquirido el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Elche en los últimos años. Ellos son conscientes de la que se les viene encima, ellos son conscientes, sobre todo en Elche, de la situación tan precaria en la que están; una oposición absolutamente destructiva. Han pasado ya la acción. ¿Y cuál es la acción? Pues atacarme en lo personal".

"Me parece terrible que se recurra al insulto en un mitin, que se me llame 'el alcalde ese, pecho paloma'. Es una cosa realmente triste que estemos asistiendo a esta locura y esta degradación de la vida política", ha lamentado Pablo Ruz, que añadía un dato importante para entender la gravedad del insulto de Diana Morant: "esto también está relacionado con una campaña que hizo la izquierda en el verano de 2024 contra mí".

Ruz se refiere a lo ocurrió en junio de hace dos años cuando las calles de Elche aparecieron forradas con cientos de pegatinas en las que se podía leer: "Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?", en relación a su orientación sexual. El alcalde del PP denunció entonces esta campaña homófoba contra él, obteniendo únicamente la solidaridad de Compromís. Durante el debate plenario en el ayuntamiento, el portavoz del PSOE, Héctor Díez, quitó importancia a esta campaña homófoba, diciendo que se trataba sólo de "cuatro pegatinas". En realidad, los servicios de limpieza recogieron más de mil. "Detrás del ataque", le respondió entonces el alcalde, "no están los fachas, sino entidades el entorno de la izquierda".

Llevo un mes con ataques personales homófobos. Estamos cansados de tanta hipocresía de la izquierda. No son PP y VOX quienes han atacado. Se acabó. pic.twitter.com/FFcAYCyKFE — Pablo Ruz Villanueva (@PabloRuzV) June 25, 2024

Pablo Ruz ha contrapuesto la tensión en el PSOE de la Comunidad Valenciana y de Elche con el "ambiente de optimismo que hay en la ciudad y de alegría porque las cosas avanzan". "El Ayuntamiento está invirtiendo, la coalición PP-Vox está funcionando como un reloj, estamos a las puertas de sacar los cuartos presupuestos, desencallando proyectos, avanzando en la generación de suelo público y privado para industrias. Todo eso hace que la izquierda esté absolutamente desesperada", ha explicado Ruz en conversación con este medio.

Por último, el alcalde de Elche ha recordado que "Diana Morant es el sanchismo en la Comunidad Valenciana y va camino del precipicio a nivel de resultados electorales. Tenemos unas elecciones a la vuelta a la esquina en dos semanas para poder emprender otro camino, para poder avanzar y para poder hacer que en España triunfe la esperanza, que es en cierta manera lo que estamos procurando hacer en Elche". "Nada nos va a parar. Si Diana Morant insulta con este comentario tan despectivo, tan zafio, es una manera de retratarse ella misma; ella y por supuesto los que le aplauden", ha concluido.